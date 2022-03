Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A BMW já tinha anunciado que a 20 de Abril vai revelar o novo Série 7 eléctrico, denominado i7 como é habitual na marca alemã. Mas não vai ser necessário esperar pela apresentação oficial, agendada para o próximo Salão Automóvel de Pequim, para ficar a conhecer os pormenores mais interessantes da berlina topo de gama alimentada exclusivamente por bateria, uma vez que a BMW decidiu permitir ver a frente do carro e partilhar algumas das características mais relevantes.

A aparição do i7 ocorreu durante a conferência anual do BWM Group, pela mão do responsável na administração pelo desenvolvimento, Frank Weber. Com o objectivo de deixar bem claro que está apostado em oferecer a melhor berlina eléctrica de luxo com mais de 5 metros, o construtor de Munique respondeu à rival Mercedes e ao seu EQS.

O novo i7 exibe uma grelha de grandes dimensões, como se esperava, uma vez que esta é a nova imagem da BMW. Mas aqui a tradicional grelha de duplo rim parece ainda maior, uma vez que está enquadrada pelos faróis mais pequenos e esguios da história da marca. O conjunto formado pela grelha e faróis dá origem a uma frente com personalidade reforçada, que confirmaremos quando se tornar integralmente visível, a 20 de Abril.

A berlina eléctrica da BMW vai recorrer a dois motores, um por eixo, para superar 600 cv, apontando ainda assim a uma autonomia que o construtor bávaro espera que se situe entre 580 e 610 km, consoante as especificações do modelo, especialmente no que toca ao diâmetro das jantes e à largura dos pneus.

Para servir quem vai ao volante, o i7 vai oferecer o nível 2+ e nível 3 da condução autónoma – tecnologia que a BMW desenvolveu com a ajuda da Qualcomm e da Arriver -, enquanto os que se sentam atrás podem usufruir de um ecrã de 31” a 8K, uma espécie de TV que se esconde contra o tejadilho e que bascula sempre que os passageiros na retaguarda querem algum entretenimento. Veja aqui a pré-apresentação do modelo, logo nos primeiros minutos (3:18):