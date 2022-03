Um incêndio destruiu por completo um bar situado junto ao rio Vez, no lugar de Pugido, na freguesia de Gondoriz, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, disse o comandante dos bombeiros locais.

Contactado pela agência Lusa, Filipe Guimarães adiantou que “o alerta foi dado cerca das 07:13 e que quando os bombeiros chegaram ao local o equipamento, em madeira, estava totalmente tomado pelas chamas”.

“A destruição é total”, sublinhou, adiantando serem desconhecidas as causas que originaram o incêndio no bar que opera “durante todo o ano”.

“É um bar muito frequentado”, destacou.

Filipe Guimarães disse ter sido acionada a Polícia Judiciária (PJ) para investigar as causas do incêndio que causou apenas danos materiais.

“É estranha a rapidez com que o bar ficou todo tomado pelas chamas. Apesar do equipamento ser revestido a madeira, parte da estrutura é revestida em metal. É estranho em tão poucos minutos ficar todo tomado pelo fogo”, disse.

O comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez referiu que o proprietário foi contactado pela empresa responsável pelo sistema de alarme a avisar para um “alerta de intrusão”.

“O proprietário, que mora a 500 metros do bar, recorreu ao sistema de videovigilância, mas não detetou nada no interior do bar. Passados uns minutos, através das imagens, viu fumo e depois foi tudo muito rápido”, adiantou Filipe Guimarães.

O incêndio foi dado como extinto cerca das 9 horas.

Ao local compareceram 26 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Arcos de Valdevez, e a GNR.