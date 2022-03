O português Isaac Nader terminou este domingo. no 10.º lugar a final dos 1.500 metros nos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, com o tempo de 3.39,97 minutos.

Isaac Nader, de 22 anos, correu abaixo do seu recorde pessoal (3.36,50), numa final vencida pelo etíope Samuel Tefera, que se impôs ao norueguês Jacob Ingebritsen, com o recorde dos Mundiais ‘indoor’, em 3.32,77 minutos.

Ingebritsen, campeão olímpico e europeu da distância, foi surpreendido na reta da meta, concluindo a distância em 3.33,02, enquanto o queniano Abel Kipsang terminou no terceiro posto, em 3.33,36.