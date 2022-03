Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 25.º dia do conflito na Ucrânia?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mariupol é uma das cidades que tem estado sob alvo russo desde que a guerra na Ucrânia começou, há 25 dias. Um dos motivos é a sua posição estratégia — está junto ao Mar de Azov e a meio caminho de Donbass e a Crimeira (regiões já dominadas pelos russos). Este domingo, a cidade volta a ser notícia porque as autoridades ucranianas acusam a Rússia de ter bombardeado uma escola de arte, que abrigava cerca de 400 civis. O presidente Volodymyr Zelensky já condenou o cerco à cidade, que associa a um “crime de guerra.

A Rússia continua a anunciar publicamente o uso de sofisticado armamento militar. Além de, segundo garante, ter voltado a usar mísseis hipersónicos (desta vez, a partir da Crimeia, tendo como alvo um depósito de combustível no sul do país), também lançou mísseis de cruzeiro a partir de navios no mar Negro e no mar Cáspio.

A par de Mariupol, as atenções nas últimas horas têm-se virado para outras cidades no sul do país, como Mykolaiv, onde um quartel militar foi atacado e pelo menos 40 soldados morreram. A cidade é também estratégica por ser um ponto de ligação ao Mar Negro. E está localizada no sul do país, onde a Rússia controla já várias regiões.