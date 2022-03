Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Porsche continua o seu caminho rumo à electrificação. Depois do Taycan, que concebeu com recurso à tecnologia da Rimac, prepara-se para lançar o seu segundo veículo 100% eléctrico, que surgirá em 2023. Trata-se do Macan EV, que será apresentado em final de 2022, para as primeiras unidades começarem a chegar às mãos dos clientes logo no início de 2023.

Apostando numa plataforma específica para os seus modelos, de forma a maximizar as vantagens desta tecnologia – estratégia que é igualmente seguida pelas restantes marcas do Grupo Volkswagen -, a Porsche está a desenvolver o Macan EV concebido sobre uma nova arquitectura, em princípio a PPE da Volkswagen AG. Mas a marca tem outros eléctricos na calha, com dois deles a surgirem apenas um ano após o Macan a bateria.

O primeiro destes novos veículos eléctricos será o 718 Cayman (que será seguido pela versão aberta Boxster), previsto para ser revelado ao público em final de 2024, para depois as primeiras unidades serem entregues aos mais céleres a colocar a encomenda, no início de 2025. Ou seja, um ano depois do Macan EV.

Outra das novidades avançadas pela Porsche diz respeito à criação de uma rede de postos de carga própria, uma estratégia decalcada da Tesla. Convém recordar que a Porsche já é uma das donas de uma rede de carga, a Ionity, juntamente com as restantes marcas do Grupo VW, bem como a BMW, Mercedes, Ford, Hyundai e Kia. Mas a Ionity, apesar de tantas empresas com bolsos fundos, continua a estar muito aquém das expectativas, tendo no CEO da Volkswagen AG um dos seus maiores críticos. Espera-se agora que o reforço financeiro da BlackRock, uma sociedade de investimentos globais, ajude esta rede a crescer. Resta saber se a Porsche terá desta vez meios, ao contrário do que aconteceu com a Ionity, para oferecer aos seus clientes uma rede que não envergonhe a marca face aos seus concorrentes.

O CEO da Porsche confirmou ainda que o construtor está a desenvolver células mais eficientes para as suas futuras baterias, com a sua subsidiária Cellforce Group, detida pela marca a 72,7%, com o restante a pertencer ao parceiro técnico Customcells. Esta nova empresa, certificada desde 2016 segundo o seu site, tem alguma experiência no que chama “baterias para aplicações específicas, de protótipos a pequenas e médias produções”. Resta saber se será capaz de surpreender em baterias automóveis, especialmente de desportivos, com necessidade de lidar com grandes potências.