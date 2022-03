Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, que está a mediar as negociações entre Ucrânia e Rússia, disse este domingo que foram feitos avanços substanciais relativamente ao acordo de paz, mas que existem “algumas questões” que precisam ainda de ser decididas “ao nível da liderança”. Mevlut Çavusoglu não revelou que questões serão estas, remetendo para o papel “honesto” da Turquia enquanto mediadora, mas de acordo com o Financial Times estas podem passar pela alteração dos nomes de ruas e o reconhecimento do russo como segunda língua oficial no país.

Ibrahim Kalin, porta-voz da Presidência turca, declarou recentemente em entrevista ao jornal Hurriyet que as questões em discussão, agrupadas em seis pontos, incluem a desmilitarização e a neutralidade da Ucrânia, assim como a renúncia das intenções de adesão à NATO e a promessa de não permitir o estabelecimento de forças militares ou armamento estrangeiros no território. Em troca, os russos oferecem garantias de segurança coletiva, refere o Financial Times.

Em cima da mesa está também o estatuto da região de Donbass e da península Crimeia, revelou Ibrahim Kalin, um ponto em relação ao qual dificilmente se chegará facilmente a um acordo. Ainda este domingo, Volodymyr Zelensky descartou reconhecer a independência dos territórios, reconhecida por Vladimir Putin, declarando à CNN que não assumirá qualquer “compromisso que afete a integridade territorial e a soberania” da Ucrânia.

Além destes pontos, o acordo final poderá incluir outras concessões da parte de Kiev, como a proibição de determinados grupos e a mudança dos nomes de ruas que comemoram ucranianos que lutaram ao lado dos nazis contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, disseram ao Financial Times duas fontes com conhecimento do conteúdo das negociações de paz.

Putin tem acusado repetidamente a Ucrânia de ser complacente em relação a grupos e elementos nazis e tem insistido na questão da “desnazifficação”. Questionado sobre o assunto, Zelensky classificou a “desnazificação” do seu país como uma “piada”, defendendo que os russos é que estão a agir como nazis, bloqueando cidades e impedindo o fornecimento de água e comida. Mais tarde este domingo, durante uma intervenção no Parlamento israelita, o Presidente comparou a invasão russa com a Segunda Guerra Mundial e o assassinato em massa de judeus.

“[A invasão] não é apenas uma operação militar”, como a Rússia defende, mas “uma guerra em larga escala com o objetivo de destruir o nosso povo, as nossas crianças, famílias, Estado, cidades, cultura e tudo o que nos torna ucranianos”, afirmou Zelensky. “É por isso que tenho o direito de estabelecer este paralelo, entre a nossa guerra por sobrevivência e a Segunda Guerra Mundial.” Segundo o governante, as palavras “solução final” estão novamente a ser pronunciadas, desta vez em relação à Ucrânia. “Foram usadas durante uma reunião em Moscovo.”

As duas fontes ouvidas pelo Financial Times referiram que poderá também estar a ser discutido o reconhecimento do russo como segunda língua oficial, uma exigência que poderá cair se o governo ucraniano reverter as leis que limitam a sua utilização no país.

A primeira ronda de negociações entre Kiev e Moscovo realizou-se na Bielorrússia, a 28 de fevereiro, quatro dias após o início da invasão da Ucrânia. As rondas seguintes decorreram no mesmo país, a 3 e 7 de março. Desde então, as conversações têm decorrido por videoconferência. Na próxima semana, o ministro turco dos Negócios Estrangeiros fará uma visita aos dois governantes, refere a BBC.