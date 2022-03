Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É certo que houve a goleada em Alvalade frente ao Sporting na Liga dos Campeões, a vitória estrondosa no dérbi de Manchester com o United para a Premier League e a passagem aos oito melhores da Europa mas o último mês deixou alguns sinais de menor fulgor que se começaram a tornar em impaciência para o próprio Pep Guardiola como a derrota caseira com o Tottenham, novo empate com o Crystal Palace e duas partidas consecutivas sem marcar apenas pela segunda vez esta temporada. De forma quase inevitável, e depois das notícias que marcaram a semana, a pergunta era inevitável. O técnico espanhol não gostou.

“Se você sabe que eu não respondo sobre isso, por que pergunta na mesma? Desde que cheguei aqui, foi dito sempre que chega o verão que vamos contratar 50 jogadores. De momento, é impossível falar de jogadores que não estão aqui. O Haaland é do B. Dortmund. Pode perguntar-me por ele ou por qualquer outro, a resposta será a mesma e sabe disso”, atirou o treinador dos citizens, na conferência de antevisão do encontro com o Southampton nos quartos da Taça de Inglaterra onde o líder da Premier iria ter pela frente o único conjunto capaz de roubar pontos à equipa entre meio de dezembro e fevereiro.

O avançado norueguês já foi apontado ao Real Madrid, já foi dado como muito próximo do Barcelona, já foi colocado como possibilidade de PSG e Bayern mas a imprensa inglesa avançava agora com uma alegada proposta do Manchester City que tinha batido toda a concorrência, num negócio que iria superar e muito os 100 milhões de euros: além da cláusula de rescisão que sendo exercida até determinada fase ficaria nos 75 milhões, haveria o bónus de assinatura para o jogador, uma choruda comissão para o agente Mino Raiola e um salário principesco que o colocaria como o mais bem pago no futebol de 595 mil euros… por semana. Rumor ou possibilidade, só o futuro poderia dizer. Mas a necessidade de um avançado existia.

Até lá, o Manchester Ciy joga com o que tem. E se a exibição não foi a melhor, a justiça da passagem às meias não se coloca ou não tivesse a vitória chegado em forma de goleada. Essa continua a ser a grande mais valia da ideia de jogo de Pep Guardiola: jogar sem um avançado mais posicional é tudo menos sinal de marcar menos golos ou não ganhar jogos. Depois quando chegar o verão, fala-se do resto.

O encontro começou com um primeiro susto do Southampton, que teve Adam Armstrong a aparecer nas costas de Laporte e a rematar cruzado na área ao poste (10′) mas não demorou até que o Manchester City se colocasse em vantagem, com Gabriel Jesus a aproveitar um erro defensivo crasso dos visitados para assistir Sterling para o 1-0 (12′). A partir daí, os campeões dominaram, tiveram também uma bola no poste por Gündogan após assistência de João Cancelo (26′) mas acabaram por consentir o empate mesmo em cima do intervalo, com Elyounoussi a vir à direita cruzar para um desvio de Laporte para a própria baliza (45′). Esse golo deu uma nova alma ofensiva aos saints, que tiveram boas transições no início até uma grande penalidade sobre Sterling que Kevin de Bruyne transformou para nova vantagem por 2-1 (67′) antes de Phil Foden e Mahrez entrarem com a mira calibrada e escreverem os números finais da goleada (75′ e 78′).