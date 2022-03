O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a suspensão da atividade de vários partidos políticos com ligações à Rússia, numa altura em que está em vigor na Ucrânia a lei marcial.

Num vídeo divulgado esta madrugada na página oficial da Presidência ucraniana na Internet, Zelensky comunicou a decisão de suspender a atividade de 11 partidos.

O maior dos partidos suspensos é a Plataforma de Oposição pela Vida, que tem 44 das 450 cadeiras no parlamento do país.

O partido é liderado por Viktor Medvedchuk, que tem laços de amizade com o Presidente russo, Vladimir Putin, que é o padrinho da filha de Medvedchuk.

Também na lista está o partido Nashi (‘Nosso’) liderado por Yevheniy Murayev. Antes da invasão russa, as autoridades britânicas tinham avisado que a Rússia queria instalar Murayev como novo líder da Ucrânia.

“Dada a guerra em larga escala travada pela Federação Russa e as ligações de algumas estruturas políticas com este Estado, toda e qualquer atividade de vários partidos políticos é suspensa durante a lei marcial”, disse o Presidente ucraniano.

O Ministério da Justiça é instruído a “tomar imediatamente medidas abrangentes para proibir as atividades desses partidos políticos da maneira prescrita”, acrescentou Zelensky.

“Agora todos devem cuidar dos interesses do nosso Estado”, disse o Presidente ucraniano.

“Quero lembrar a todos os políticos em qualquer campo: o tempo de guerra mostra muito bem a pequenez das ambições pessoais daqueles que tentam colocar as suas próprias ambições, o seu próprio partido ou carreira acima dos interesses do Estado, dos interesses do povo”, disse Zelensky.

Qualquer atividade de políticos “com o objetivo de dividir ou colaborar [com a Rússia] não terá sucesso. Mas terá uma resposta”, alertou o líder ucraniano.

A lei marcial foi imposta a 24 de fevereiro, dia em que a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia.