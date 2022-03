Para assinalar o Dia das Florestas, o Governo recuperou a campanha “Portugal Chama” para alertar para a importância da prevenção dos incêndios florestais e lançou um concurso no âmbito de um projeto de sensibilização dirigido aos mais novos.

“O perigo existe e cabe a todos agir até ao verão, limpando os terrenos, cuidando da terra e da floresta, realizando as queimas de forma correta, cadastrando os terrenos, protegendo as aldeias e alertando para comportamentos de risco”, lê-se num comunicado divulgado esta segunda-feira pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Florestais (AGIF).

Lembrando que a campanha Portugal Chama “é acima de tudo um apelo à ação” de todos os portugueses na prevenção dos fogos florestais, o comunicado da AGIF destaca o projeto Raposa Chama, dirigido às crianças entre os cinco e os 12 anos que pretende “educar para os comportamentos de risco, ao mesmo tempo que estimula a sua criatividade através da componente artística”.

Depois de em 2021 o Raposa Chama ter produzido o videoclipe com o Hino da Banda da Floresta — “Com o fogo não se brinca”, em 2022 “o projeto quer chegar cada vez mais longe”, refere o comunicado.

“Em março deste ano foi lançado o primeiro concurso “Com o fogo não se brinca”, que promove nas redes sociais a realização de pequenos vídeos com novas coreografias para o Hino, ou novas músicas e letras para a Banda da Floresta, grupo constituído por quatro personagens muito divertidas e irreverentes que usam o rap para passar a sua mensagem”, adianta a AGIF.

As candidaturas a este concurso podem ser submetidas até 31 de maio, a seleção dos premiados decorre em outubro, e o “anúncio dos vencedores com mais gostos na sua publicação na página de Facebook Raposa Chama, está prevista para o dia 8 de outubro”.

“O objetivo nacional é chegar a todos os cidadãos com uma forte campanha, não só através das entidades e serviços públicos, mas também com o apoio das empresas, agentes económicos e sociais, que têm também uma palavra a dizer e um gesto a fazer através da sua comunicação”, adianta a AGIF.

O objetivo da campanha Portugal Chama é informar a população sobre os cuidados a ter nas florestas, períodos críticos em que o uso do fogo deve ser evitado, recomendações para a limpeza de terrenos, as exigências legais para a realização de queimas e queimadas, entre outras matérias.

“Ao longo dos últimos anos foram reforçados os meios utilizados pela campanha, o que resultou num crescimento, para mais do dobro, de pedidos de esclarecimento telefónicos e através das plataformas digitais”, adianta a AGIF.

Integram a campanha as entidades com responsabilidade na prevenção e combate aos incêndios florestais: o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), entre outras.