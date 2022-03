Instituto norte-americano diz que planos da Rússia falharam, mas podem levar a impasse prolongado "muito violento e sangrento"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro objetivo da Rússia na invasão da Ucrânia – tomar grandes cidades e forçar uma mudança no Governo do país – falhou. Mas isto não significa que o fim da guerra esteja para breve: com o falhanço do plano que o Kremlin tinha desenhado, o cenário mais provável é que a guerra em território ucraniano passe a um cenário de estagnação que será “muito violento e sangrento”, avisa o think-tank norte-americano Institute for the Study of War.

O diagnóstico, assim como as previsões para o futuro, fazem parte dos últimos relatórios que o instituto se tem dedicado a publicar diariamente sobre a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E, se dentro dos documentos se encontram previsões a curto prazo que apontam para perdas do lado ucraniano – desde logo, a queda da cidade portuária de Mariupol, cuja rendição a Rússia está a exigir para as próximas horas – a longo prazo os grupo de investigadores, que inclui antigos generais e diplomatas norte-americanos, antevê um cenário sangrento que se prolongará, possivelmente de forma “indefinida” no tempo.

O relatório publicado no sábado é particularmente detalhado no diagnóstico que faz sobre o início da ofensiva russa e começa com uma conclusão assertiva: “As forças ucranianas derrotaram o objetivo inicial russo nesta guerra”. Esse primeiro esforço, explicam, passaria por capturar Kiev, Karkiv, Odessa e outras cidades-chave para “forçar uma mudança de Governo”, provavelmente para instalar um executivo pró-Rússia. Mas essa ofensiva já falhou: sem controlo das grandes cidades, é “improvável” que a Rússia consiga os seus objetivos através dos planos que tinha definido.

Os investigadores norte-americanos acreditam que se tivessem conseguido o controlo de Mariupol mais cedo ou com menos perdas o objetivo poderia não estar perdido. Mas agora, depois de semanas de ataque cerrado à cidade – onde foram bombardeados um teatro que abrigava civis e crianças e uma maternidade, provocando acusações de “crimes de guerra” contra a Rússia –, o cerco estará a “enfraquecer seriamente” as forças russas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já foram, de resto, noticiadas as mortes de pelo menos duas altas patentes russas em Mariupol: o vice-comandante da frota russa no Mar Negro, o capitão Andrey Paly, e um comandante de uma divisão de fuzileiros motorizados, o major-general Oleg Mityaev, morto pelo batalhão de extrema-direta Azov.

Ora, embora o think tank aponte para a captura ou “capitulação forçada” de Mariupol nas “próximas semanas”, isso não deverá neste momento servir de muito aos esforços russos. A conclusão dos investigadores norte-americanos não é, por isso, animadora: “O fim do esforço inicial russo está a criar condições para um impasse na maior parte da Ucrânia”, até porque têm surgido declarações de deputados russos sobre forçar a Ucrânia a render-se “pelo cansaço” em maio.

O problema é que um impasse, como recorda o Institute for the Study of War, não equivale a um cessar-fogo: “É uma situação em que cada lado conduz operações ofensivas que não alteram fundamentalmente a situação”, mas conseguem causar “enormes danos”, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial em várias cidades.

Por isso, o cenário previsto nesta situação é sangrento: bombardeamentos continuados do lado russo, com mortes de civis, esperando que isso leve a uma “quebra na vontade dos ucranianos de continuar a lutar”; e contra-ataques da Ucrânia. Resultado? Um “novo período perigoso” que testaria a resiliência da Ucrânia e do Ocidente – que seria vital, no seu “apoio alargado e continuado” ao país, para permitir que o país aguente a situação durante mais tempo.

Por agora, a previsão destes investigadores é que a Rússia consiga tomar o controlo de Mariupol, como tem tentado fazer ao longo das últimas semanas dada a importância da cidade portuária, e aproximar-se do centro de Kiev de forma a que o “alcance da sua artilharia” chegue ao centro da cidade, optando por manter uma postura defensiva nas fronteiras da cidade que está a tentar cercar.

Ao mesmo tempo, a Rússia deverá continuar a avançar pelo norte da cidade de Kherson, tentando isolar Zaporíjia, cuja central nuclear os russos já controlam, e Dnipro da parte ocidental do país. O plano para atacar Odessa, que tem estado em alerta máximo e a temer um ataque pelo mar, estará por agora “abandonado”.

Rússia com problemas de moral e disciplina

Os investigadores do Institute for the Study of War baseiam-se numa série de informações transmitidas pelas autoridades e Forças Armadas ucranianas para defender repetidamente nos últimos dias que o exército russo se está a deparar com problemas de “moral e disciplina”, havendo notícia de várias “deserções” e “recusa de ordens”. Por isso, um dos avisos deixados é que a Rússia poderá estar tentada a provocar os chamados ataques “false flag” – ataques que atribuirá depois ao lado inimigo, como pretexto para “contra-atacar” – para justificar a mobilização de mais homens do lado russo.

Outra das provas dessa estratégia, argumentam, é o uso dos mísseis hipersónicos Kinzhal, que a Rússia tem garantido estar a usar – ainda este domingo voltou a fazê-lo. Isto porque o uso de um sistema tão “raro e caro” pode ser apenas uma prova de força e não uma tentativa de chegar a um “objetivo militar concreto”, avisam – o sistema Kinzhal permitira, aliás, usar munições nucleares, mas isso não aconteceu nestes casos.

No relatório relativo a este domingo, fica a garantia de que as forças russas “não fizeram quaisquer avanços significativos” e mantiveram os esforços para estabelecer posições defensivas à volta de Kiev, conseguindo “pequenos mas consistentes” avanços em Lugansk Oblast e à volta de Mariupol.

Já as informações que chegaram das autoridades ucranianas, e que são divulgadas neste relatório referente a domingo, parecem confirmar a tese do think tank norte-americano: o Kremlin estará a preparar a população para uma “guerra longa” na Ucrânia e a impor medidas mais extremas para mobilizar os seus recursos, incluindo chamar membros de organizações militares mais jovens, de 17 e 18 anos.