No início deste mês, circulou nas redes sociais o vídeo da rapariga ucraniana de sete anos Amelia Anisovych a cantar a versão ucraniana da música “Let It Go”, num bunker em Kiev.

Este domingo, a intérprete de sete anos cantou o hino nacional da Ucrânia num concerto solidário em Lódz — “Juntos com a Ucrânia” — que angariou 1.1 milhões de euros para a Ação Humanitária Polaca, organização que ajuda refugiados ucranianos.

Do you remember a little girl singing Let it go (Frozen) in a Kiev bunker during the shelling? She's just opened a charity event in Poland for Ukraine performing national anthem "Ukraine has not yet perished"… https://t.co/yxJo9jI1S8

— Michał Szułdrzyński???????? (@MSzuldrzynski) March 20, 2022