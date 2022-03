Os realizadores Abi Feijó e Michael Dudock de Wit são dois dos participantes de uma conferência internacional sobre banda desenhada e cinema de animação, que começa na quarta-feira na Escola das Artes, na Universidade Católica no Porto.

Segundo a organização, o evento funcionará como “uma plataforma interdisciplinar pioneira em Portugal” e surge em resposta a “um crescente interesse artístico e académico pela animação e banda desenhada”.

Intitulada “Ink and motion”, a conferência internacional contará com três dias de palestras e oficinas, e entre os participantes estão os realizadores Paulo Patrício e Jorge Ribeiro, a autora de banda desenhada Sofia Neto, aos quais se juntam ainda o produtor e realizador Abi Feijó e o realizador neerlandês Michael Dudock de Wit.

Este realizador, que estará no Porto para falar sobre criatividade, venceu em 2000 o Óscar de melhor curta-metragem de animação com o filme “Father and daughter” e foi premiado em Cannes com a longa de animação “A tartaruga vermelha” (2016), nomeada para o Óscar de melhor filme de animação.

Na conferência será feita ainda uma retrospetiva do cinema de animação português, premiado pela Casa da Animação, e haverá uma mostra de filmes ucranianos, da produtora Kyivnaukfilm Studio.

“Géneros e narrativa em banda desenhada e animação”, “História da animação” e “Animação como linguagem de resistência” são os títulos de algumas comunicações esperadas nesta conferência internacional.