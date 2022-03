Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São nove os modelos a concurso na 5.ª categoria dos Prémios Auto Observador 2022, cuja votação já está aberta e prossegue até 27 de Março, compreendendo os novos lançamentos no mercado nacional que se enquadram num intervalo de preços entre os 57.000€ e os 80.000€.

A oferta não podia ser mais díspar, pois se por um lado os SUV continuam a dominar, por outro, há ainda uma pick-up e também as “clássicas” berlinas. Mas estas não têm nada de clássico, a começar pelo Toyota Mirai. A segunda geração do modelo nipónico está substancialmente mais atraente e fez a sua estreia no mercado português, apesar da vicissitude de não existir uma rede de abastecimento de hidrogénio capaz de levar o Mirai a tirar todo o partido do facto de ser 100% eléctrico, não sendo alimentado por uma bateria, mas sim pela electricidade gerada a bordo através de uma célula de combustível a hidrogénio.

Nesta faixa de preços, o Mirai compete com outras três propostas exclusivamente eléctricas e todas elas SUV, nomeadamente o BMW iX3, o Tesla Model Y e o Volvo XC40 Recharge. O primeiro deriva do X3, o segundo do Model 3 e o terceiro do XC40, o que significa que neste trio só o Tesla usufruiu de uma plataforma própria, que lhe permite optimizar a eficiência do conjunto eléctrico e o espaço a bordo. Distingue-os ainda a potência, a tracção, o pack de acumuladores e a autonomia entre recargas. Em termos de dimensões, o iX3 e o Model Y têm um comprimento praticamente idêntico (4,75 m), sendo o XC40 ligeiramente mais pequeno (4,44 m).

A Toyota assina ainda uma outra participação nesta gama de valores, inscrevendo o Highlander, que se destaca por ser o maior dos SUV a escrutínio e o único com 5 metros de comprimento que é impulsionado por um conjunto híbrido não recarregável. Já a Hyundai entra na corrida com o Santa Fe, cuja 4.ª geração foi alvo de uma actualização em 2021, permitindo ao SUV sul-coreano apresentar-se mais luxuoso e refinado.

Luxo e refinamento são precisamente as grandes âncoras do novo DS 9. A berlina francesa com 4,93 metros de comprimento partilha a plataforma com o Peugeot 508 e é produzida exclusivamente na China, ambicionando rivalizar com modelos premium como o Jaguar XF, o Volvo S60, o Audi A4, o Mercedes Classe C e o BMW Série 3. De Munique e uma série acima chega-nos um descapotável, a variante Cabriolet do Série 4, que é idêntica em praticamente tudo à versão fechada, tendo a vantagem de permitir circular de cabelos ao vento, graças à capota de lona.

A fechar este lote de novidades, uma das novidades mais aguardadas da Jeep nos últimos tempos, a Gladiator, pick-up que tem por base o reputado Wrangler, o que diz tudo em relação às suas capacidades e destreza no todo-o-terreno, graças uma generosa distância ao solo, ângulo de ataque e passagem a vau referenciais. Tudo isto com um compartimento de carga e a respeitável capacidade de rebocar 2,7 toneladas.

