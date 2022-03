Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O impacto da invasão da Rússia à Ucrânia não demorou a chegar também ao mundo do desporto e um dos exemplos iniciais disso mesmo foi o ciclismo, com a União Ciclista Internacional (UCI) a decidir cinco dias depois suspender as seleções nacionais e retirar as licenças a todas as equipas registadas na Rússia e na Bielorrússia. “Somos uma organização politicamente neutra e lamentamos o impacto que as decisões possam ter em atletas russos e bielorrussos mas é necessário ser firme na defesa dos valores olímpicos”, explicou em comunicado. No entanto, e no meio da decisão célere, havia margem para “fintar” esse norma.

Em resumo, as provas internacionais que passavam pela Rússia foram canceladas, as provas nacionais nos dois países deixaram de ser reconhecidas pela UCI e os atletas russos e bielorrussos podiam competir desde que de forma neutral e por equipas que tivessem licenças de outros países. A Gazprom-RusVelo, a formaçã mais categorizada entre as punidas por ser a única do escalão ProTour, ainda tenta encontrar uma solução para a decisão. Outras de nível continental, como os russos da Vozrozhdenie, demoraram menos de uma semana a contornar o problema, tornando-se a 5 de março a Sport Cycling Club Olymp… da Geórgia. Uma decisão que à primeira vista poderia ser estranha tendo em conta a tensão geopolítica entre os países mas que se explica pelo ciclismo: a Vozrozhdenie, que significa Renascimento, foi criada em 2020 com o objetivo de impulsionar o aparecimento de novos talentos russos e estava também ligada com a Federação georgiana que tinha a mesma meta – daí que o conjunto seja formado por dez russos e dois georgianos.

“Agradecemos muito à Federação de Ciclismo da Geórgia pelo apoio que nos deu. Todos os corredores desta equipa vão poder continuar a competir esta temporada fazendo parte da equipa Olymp”, destacou através de uma mensagem nas redes sociais a Vozrozhdenie. Ou seja, basicamente continuava a ser o mesmo conjunto, mudando a camisola das cores branca, azul e vermelha para uma “neutra” amarela (os calções continuaram os mesmos, apenas com fita adesiva em cima da bandeira da Rússia mas com tiras com as cores da bandeira do país) e o nome pelo qual era conhecido. E as primeiras vitórias não demoraram a chegar.

El equipo ruso continental Vozrozhdenie ahora corre con licencia amateur de Georgia con el nombre de Olymp. Se les está viendo estos días en el calendario de Turquía. De hecho, ayer el ruso Mamyr Stash del Olymp ganó el Grand Prix Manavgat Side (1.2)… #GPManavgatSide pic.twitter.com/BKLxw863hi — Viktor Frankenaerts 🚴‍♂️🌍 (@cyclinggeo) March 20, 2022

Este fim de semana, foi um corredor da Mykhaylo Kononenko a ganhar o Grand Prix Manavgat Side, uma corrida de apenas um dia da categoria mais baixo do calendário internacional (1.2) que teve lugar na Turquia. E esse triunfo individual do russo Mamyr Stash, o primeiro da equipa recém criada que mais não é do que aquela que existia antes das sanções da UCI, foi conseguido ao sprint frente ao ucraniano Mykhaylo Kononenko, da Sakarya BB Team, formação turca que tem nos seus quadros corredores da Turquia, da Ucrânia e da Moldávia. Iogan Shtein, cazaque da Almaty Cycling Team acabou em terceiro. Stash ganhou também os primeiros pontos UCI para a Vozrozhdenie/Olymp, neste caso 40, mais dez do que Kononenko.

Congratulations to our own Budiak Anatolii, 2nd GC and winner of the 6th stage of #TdRwanda22. The ukrainian of @TSG_cyclingteam won Grand Prix Gündoğmuş (Turkey) followed by his teammate Eyob Metkel (5 times stage winner of Tour du Rwanda) pic.twitter.com/fSUAlYapyD — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼🚴🏾 (@tour_du_Rwanda) March 20, 2022

Nessa mesma prova participavam outros corredores ucranianos sem equipa como Vladyslav Shcherban, Andrii Hanzin e Vitaliy Hryniv, numa espécie de seleção da Ucrânia. Por não concordarem com o que se tinha passado, recusaram-se a participar domingo no Grand Prix Gündogmus, também na Turquia. E foi aqui que se escreveu uma “justiça poética” em relação ao que se passara na véspera: Stash voltou a ser o melhor da Vozrozhdenie/Olymp mas não passou do 42.º lugar e a vitória acabou por pertencer mesmo a um ucraniano, Anatolii Budiak, que depois de um ataque da Terengganu Polygon Cycling Team (da Malásia) viu os companheiros Metkel Eyob e Jambaljamats Sainbayar cederem-lhe o triunfo que permitiu que fosse ao pódio, recebesse a medalha de vencedor e exibisse a bandeira ucraniana com um pedido “Não à guerra”.