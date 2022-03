A Apritel, Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, divulgou esta terça-feira que Portugal “lidera as descidas dos preços das comunicações na Europa”, com os pacotes a caírem 0,6% e a Internet fixa 5,5%.

Em comunicado, a associação salienta que os preços das comunicações “caem 0,3% em fevereiro” face a janeiro e é “a segunda maior descida” na União Europeia (UE) a 27.

“Os pacotes de comunicações, usados por cerca de 90% das famílias portuguesas, baixaram 0,6% face ao mês anterior e os serviços em Internet fixa baixaram 5,5% nos últimos 12 meses”, adianta a Apritel.

Os dados do Eurostat, relativos a fevereiro de 2022, aponta a Apritel, “demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas” e “são especialmente significativos numa altura em que o IHPC [Índice Harmonizado de Preços do Consumidor] teve um aumento mensal de 0,5% e homólogo de 4,4%”.

Relativamente a janeiro, “o índice dos preços dos serviços de comunicações eletrónicas caiu em Portugal 0,3%, sendo a segunda maior descida de preços na UE 27”.

No que respeita os serviços em pacote, “e que no final do terceiro trimestre de 2021 já eram subscritos por cerca de 90 em cada 100 famílias (de acordo com dados da Anacom), os preços baixaram em igual período 0,6% enquanto na Europa aumentaram 0,5%”, aponta.

Nos preços dos serviços de Internet fixa, “a redução de preços nos últimos 12 meses foi de 5,5%, a maior da UE 27”, reforça.

Em paralelo com “esta forte redução de preços, a taxa de cobertura de redes fixas de alta velocidade aumentou, tendo atingido uma cobertura de 92% em 2021, mais 3,1 pontos percentuais face ao ano anterior”.