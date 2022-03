Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Evgeny Rylov chegou a Tóquio para os Jogos com o recorde nacional da Rússia nos 100 metros e com o recorde europeu dos 200 metros. Sendo especialista de costas, encarava de frente e com uma especial motivação aquele que seria o seu maior desafio desportivo. Conseguiu: nos 100, ganhou a medalha de ouro a bater o recorde europeu; nos 200, ficou também com a vitória e quebrou o melhor registo olímpico. 25 anos depois, um nadador russo quebrava a maldição dos triunfos olímpicos. Mais do que isso, fazia-o naquele que era um terreno sagrado para os EUA, que há 12 edições que ganhavam sempre. No entanto, e enquanto toda a delegação do Comité Olímpico da Rússia fazia a festa, os americanos lançavam duras críticas ao atleta.

I asked ???????? Ryan Murphy, who just took silver in the 200 back behind Russia’s Evgeny Rylov, about any concerns he had about his opponents doping. “I’m swimming in a race that’s probably not clean,” he said. Full quote below ⬇️ pic.twitter.com/Z264TV9vyq — Laine Higgins (@lainehiggins17) July 30, 2021

“O que achei de toda a situação? Bem, tive 15 pensamentos, 13 dos quais iam colocar-me em problemas… É o que é. Tento não ser apanhado por isso. É um rude golpe a nível mental depois do ano que passei, pensar que estou numa prova de natação que provavelmente não é limpa mas é o que é…”, atirou Ryan Murphy na zona de entrevistas rápidas depois de uma final dos 100 metros onde não foi além do bronze atrás de Rylov e do também russo Kliment Kolesnikov. “Tenho de ser claro, eu nunca… A minha intenção não é fazer qualquer alegação aqui. Parabéns, fizeram um excelente trabalho, são nadadores muito talentosos”, disse depois na conferência de imprensa após a prata nos 200 metros de novo atrás do mesmo Evgeny Rylov. “É frustrante saber que existe um programa de doping patrocinado por um estado e não está a ser feito mais para que isso acabe de vez”, disse também o britânico Luke Greenbank, medalha de bronze nessa prova.

Evgeny Rylov of Russia ???????? won gold in the men’s 200-meter backstroke, breaking an Olympic record. Ryan Murphy of the U.S. ???????? won silver and Luke Greenbank of Great Britain ???????? took the bronze. https://t.co/G2BDMwi4yw pic.twitter.com/UEZZCaFypo — The New York Times (@nytimes) July 30, 2021

Rylov quis passar ao lado da polémica. “Não sei porquê isto, eu faço sempre os testes. Nunca seria capaz de me perdoar se tivesse tomado algo. Nem sei como reagir a isto, nunca acusei nada”, reiterou, antes da defesa mais acérrima do Comité Olímpico da Rússia: “As nossas vitórias são desconcertantes para alguns dos nossos adversários. Sim, estamos nos Jogos Olímpicos porque temos direito a isso, quer gostem, quer não”.

Speedo have terminated its sponsorship deal with Russia’s double Olympic swimming champion Evgeny Rylov after he attended a pro-war rally in Moscowhttps://t.co/HZeplfVKzQ pic.twitter.com/79EYHwbbJ8 — May B Kronstad E ???????????? ???? (@2017MayKE) March 22, 2022

A natação continua a ser a modalidade mundial onde a questão do doping mais pesa, tal como já acontecera até de forma mais aberta antes com Yuliya Efimova, campeã mundial e vice-campeã olímpica em 2016 em bruços que foi duramente criticada por várias adversários (sobretudo as americanas). No entanto, e no caso de Rylov, que é também sargento da polícia na zona moscovita de Lobnya, esse é agora apenas mais um dos problemas que tem pela frente. E que, no limite, pode fazer com que seja afastado de todas as provas internacionais de natação. Para já, e isso é certo, terá de encontrar outro patrocinador de equipamentos. Tudo porque foi um dos campeões olímpicos e mundiais a desfilar no discurso de Vladimir Putin que assinalou os oito anos da anexação da Crimeia e que contou com muitas dezenas de milhares de pessoas.

Days after Russian swimmer Evgeny Rylov appeared at a pro-war rally in Moscow, @speedo is ending its endorsement contract with the 2-time Olympic gold medallist.

Speedo donating balance of his sponsorship fee to the U.N.'s @Refugees agency, helping Ukrainians fleeing their homes. pic.twitter.com/gRCTx9iBr9 — Rick Westhead (@rwesthead) March 21, 2022

“No seguimento da sua participação no fim de semana no Estádio Luzhniki em Moscovo, a Speedo pode confirmar que terminou a sua ligação de patrocínio com Evgeny Rylov com efeitos imediatos. Condenamos a guerra na Ucrânia das formas mais fortes possíveis e estamos solidários com o povo ucraniano, com todos os nossos atletas e com os nossos companheiros que estão a ser atingidos pelo conflito”, anunciou a principal marca ligada à natação de competição em comunicado. E com mais um dado: o dinheiro que deveria ser do atleta russo será doado à Agência das Nações Unidas para os Refugiados, “que nesta fase está a ajudar todos os ucranianos que assim consigam fugir das suas casas perante os ataques perpetrados pela Rússia”.

Além de Evgeny Rylov (natação), foram também vistos no mesmo desfile Alexander Bolshunov (campeão olímpico e mundial no cross-country), as gémeas Dina e Arina Averina (campeãs mundiais e europeias de ginástica rítmica), Evgenia Tarasova (campeã europeia e vice-campeã olímpica e mundial de patinagem), Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (campeões olímpicos, mundiais e europeus de patinagem), Viktoria Listunova (campeã olímpica e europeia de ginástica) e Vladimir Morozov (campeão europeu e vice-campeão olímpico e mundial de patinagem). Algumas publicações levantaram a possibilidade de Rylov ter sido “obrigado” a participar no evento por ser também sargento da polícia, algo rebatido por ser o único a ter essas funções, por ter feito questão de levar as medalhas ganhas e por usar o Z de apoio à Rússia.

As sanções podem não ficar por aqui para o atleta de 25 anos, numa fase em que a Federação Internacional de Natação (FINA) está a ser cada vez mais pressionada para tomar medidas contra os nadadores russos e bielorrussos (ou neste caso, mais medidas). “A FINA está muito desapontada por ver as notícias que dão conta da presença de Evgeny Rylov no desfile de sexta-feira no Estádio Luzhniki. Abrimos um inquérito para investigar mais sobre o tema”, anunciou o órgão que é um dos poucos que continua a permitir que atletas da Rússia e da Bielorrússia participem nas suas provas desde que compitam como neutros, deixando em aberto a possibilidade de cortar essa possibilidade e banir os atletas “caso a sua presença ameace a segurança e o bem-estar dos atletas ou possa colocar em causa a condução da competição”. Há ainda a possibilidade de retirar os Campeonatos do Mundo de Piscina Curta, que se realizam em dezembro, de Kazan, sendo que o Comité Olímpico Internacional já pediu celeridade sobre esse tema.

Evgeny Rylov Appears at Rally Supporting Russian Invasion of Ukraine; Speedo Pulls Sponsorship – https://t.co/VOtQW00VEF pic.twitter.com/3gufhsNHza — Swimming World (@SwimmingWorld) March 21, 2022

Filho de um antigo jogador de futebol que é hoje treinador, Mikhail (daí ter passado pelos campos antes de ficar na natação), Evgeny Rylov começou cedo na modalidade e destacou-se ainda com 17 anos nos Jogos Olímpicos da Juventude de Verão de 2014 com três medalhas de ouro, ganhando ainda um bronze na estreia em Mundiais de Piscina Longa no ano seguinte. No já extenso currículo o nadador tem, além das duas medalhas de ouro em Tóquio-2020 uma prata (4×200, 2020) e um bronze (200 metros) olímpicos, oito medalhas em Mundiais de Piscina Longa, sete medalhas em Mundiais de Piscina Curta (todas em 2018), oito medalhas em Europeus de Piscina Longa e uma medalha em Europeus de Piscina Curta, fora todos os outros pódios somados em competições internacionais e pelo Energy Standard International Swim Club.