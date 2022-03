Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A China militarizou pelo menos três ilhas do Mar Meridional, avançou este domingo um comandante militar norte-americano. Segundo John C Aquilino, as ilhas foram equipadas com vários sistemas de mísseis anti-navio, antiaéreos e lasers, apesar das promessas anteriores do presidente chinês Xi Jinping.

“Ao longo dos últimos 20 anos testemunhamos a maior militarização da República Popular da China desde a Segunda Guerra Mundial”, afirmou o almirante em entrevista à Associated Press, alertando que as ações do país podem contribuir para uma maior desestabilização da região disputada há vários anos.

Esta zona tem vindo a tornar-se um ponto de tensão na relação com outras nações, incluindo o Brunei, a Malásia, as Filipinas, o Vietname e Taiwan, que contestam a soberania de Pequim sobre o território, particularmente duas grandes ilhas, as Paracels e Spratly, ambas desabitadas.

A entrevista da Associated Press foi conduzida enquanto Aquilino estava a bordo de um avião de reconhecimento da marinha dos Estados Unidos, perto de postos avançados da China no arquipélago Spratly.

De acordo com o almirante, foi possível observar que a militarização nas ilhas Mischief Reef, Subi Reef e Fiery Cross, pertencentes ao arquipélago Spratly, parece estar completa, mas resta saber se a China vai prosseguir com a construção de mais bases militares noutras áreas.

“A função destas ilhas é expandir a capacidade ofensiva da China para lá das costas continentais”, revelou o almirante, prevenindo que qualquer avião militar ou civil que circule na zona disputada pode facilmente estar ao alcance do sistema de mísseis chineses.

Para já não houve comentários da China, que mantém a narrativa de estar a defender os direitos de soberania da região.