A crítica de teatro Maria Helena Dá Mesquita morreu na segunda-feira, aos 88 anos, no Hospital de Jesus, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte próxima da família.

O velório de Maria Helena Dá Mesquita, classificada como a primeira mulher a escrever crítica de teatro em Portugal, realiza-se a partir das 15h00 de quarta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa. Na quinta-feira, pelas 16h00, haverá missa de corpo de presente e, pelas 17h30, sairá o funeral para o crematório do cemitério do Alto de S. João, precisou a mesma fonte.

Nascida em Lisboa em 19 de julho de 1933, Maria Helena Dá Mesquita concluiu os estudos secundários em julho de 1951, tendo ficado dispensada do exame de aptidão à universidade, segundo uma nota biográfica disponibilizada à Lusa por ’email’ e divulgada também nas redes sociais.

De acordo com a mesma biografia, Maria Helena Dá Mesquita licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e concluiu também o curso de ciências pedagógicas.

Professora, com vários estágios a nível internacional, entre 1968 e 1975 trabalhou em regime de comissão de serviço no Instituto de Meios de Audiovisual, onde desenvolveu, sobretudo, experiências pedagógicas que davam a conhecer o teatro e as suas potencialidades, como atividade interdisciplinar.

Neste âmbito realizou filmes com alunos e encenou peças de autores como John Steinbeck, Charles Dickens e William Shakespeare.

A partir de 1968, passou a escrever textos de crítica de teatro nos jornais A Capital, Notícias da Tarde e o Diário, tendo também colaborado com várias revistas de ensino e de teatro.

“Durante os meus anos de Liceu, a professora Dá Mesquita costumava distribuir bilhetes que eram oferecidos, para os concertos da Orquestra Gulbenkian, que se realizavam no Cinema/Teatro Tivoli”, disse, numa mensagem por ’email’, o antigo diretor do Teatro Nacional D. Maria II António Lagarto, que foi seu aluno no Liceu D. João de Castro, entre 1960 e 1963.

Foi uma das fundadoras, em 1984, da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, a par de Carlos Porto, Maria Helena Serôdio, Luís Francisco Rebelo, Mário Sério, Tito Lívio, Manuela de Azevedo, Fernando Midões, Jorge Listopad, José Valentim Lemos e José Manuel da Nóbrega.

Na fase final da vida ativa, fundou, com Fernanda Lapa, a Escola de Leitura e Escrita, que dirigiu por mais de 15 anos.

A biblioteca e arquivo de Maria Helena Dá Mesquita foi doado, em 2020, à Universidade de Évora, especificamente ao Centro de História de Arte e Investigação Artística.