Com uma compressa na cabeça, o rosto e o corpo feridos, uma mulher amamenta a bebé de um mês numa maca de hospital. Protegidas por uma manta térmica, a mãe olha diretamente para a câmara, enquanto o pai observa a criança. A fotografia tornou-se viral após ser publicada na página de Facebook do Hospital Pediátrico Ohmatdit, em Kiev (Ucrânia), e partilhada pela UNICEF Ucrânia.

Olga chegou ao hospital na manhã de sexta-feira, 18 de março, com o marido Dmitroe e a bebé, de acordo com o El Mundo. O casal ouviu os bombardeamentos durante a noite toda e sabia que estavam próximos do prédio onde viviam.

Quando desci para o quintal, vi que um bombardeamento tinha atingido a creche que ficava perto da nossa casa. Não existiam mais telhados, janelas ou portas em nenhuma das casas nos arredores. Os estilhaços atingiram-nos em cheio”, contou Dmitroe, segundo a publicação do hospital, citada pela CNN.

Quando o prédio onde viviam foi atingido, Olga estava a amamentar a filha e protegeu-a com o próprio corpo. Salvou-lhe a vida: a bebé saiu ilesa. Já no hospital, a mãe foi submetida a uma cirurgia e o pai recebeu tratamento aos ferimentos na perna.