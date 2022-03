O guarda-redes do Wolverhampton José Sá foi chamado esta segunda-feira pelo selecionador português para o play-off de qualificação para o Mundial2022, rendendo Anthony Lopes, que foi dado como “inapto”, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Fernando Santos convocou José Sá para o play-off de acesso ao Mundial 2022. O guarda-redes do Wolverhampton rende Anthony Lopes, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF”, escreveu o organismo, na página oficial na Internet.

O guardião dos franceses do Lyon é nova baixa para o play-off, depois da substituição, no domingo, do lesionado Rúben Neves pelo estreante Vítor Ferreira.

Também esta segunda-feira, a FPF revelou que Pepe testou positivo à Covid-19 e vai ficar em isolamento, tento sido chamado o estreante Tiago Djaló. Inicialmente, Fernando Santos já tinha prescindido, por lesão, de Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A seleção portuguesa cumpriu esta segunda-feira o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo frente à Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença este embate, Portugal vai disputar a final do caminho C do play-off de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 — a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.

Lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

Defesas: Cédric (Arsenal, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Tiago Djaló (Lille, Fra).