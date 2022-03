O alemão Daniel Siebert foi nomeado para arbitrar o jogo entre Portugal e a Turquia, do play-off de qualificação para o Mundial2022 de futebol, na quinta-feira, anunciou esta terça-feira a UEFA através do sítio oficial na internet.

Siebert, de 37 anos, vai arbitrar pela segunda vez um encontro da seleção portuguesa, depois de, em março do ano passado, ter dirigido precisamente a estreia da equipa das quinas na fase de apuramento para o próximo Mundial, que terminou com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim.

O árbitro germânico, que é internacional desde 2015, vai ser auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn, e também pelo suíço Sandro Schärer, que será o quarto árbitro. As funções de videoárbitro (VAR) estarão a cargo de Marco Fritz.

Portugal e Turquia jogam na quinta-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro das meias-finais do caminho C do play-off de acesso à fase final do Mundial2022, que vai decorrer no Qatar.

Quem vencer este duelo recebe, em 29 de março, o vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte, que também se defrontam na quinta-feira, em Palermo. Se Portugal passar, volta a ser anfitrião no Dragão.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os turcos tentam apenas a terceira, após 1954 e 2002.