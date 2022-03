O presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) vai reunir-se em Moscovo, na quarta e na quinta-feira, com diferentes autoridades russas para abordar questões humanitárias relacionadas com a guerra na Ucrânia, informou esta terça-feira a organização.

Estas reuniões do presidente do CICV, Peter Maurer, “farão parte de um diálogo permanente” que a organização mantém com as partes neste conflito, que começou em 24 de fevereiro, disse um porta-voz do Comité, citado pela agência espanhola EFE.

Maurer esteve na Ucrânia na semana passada, onde discutiu com vários ministros como aumentar a resposta humanitária para a população, particularmente em áreas povoadas que estão dentro ou perto das linhas de combate.

Outra preocupação do CICV é obter “luz verde” de ambas as partes para cumprir a sua missão de visitar prisioneiros de guerra e garantir que sejam tratados humanamente, como previsto na Convenção de Genebra que estabelece as regras mínimas a respeitar em tempos de guerra.

A organização participou recentemente na retirada de civis da cidade de Sumy (nordeste da Ucrânia) e ofereceu-se para agir como um facilitador — mas não como garante, uma vez que não faz parte do seu mandato — da evacuação de outras localidades, desde que as partes concordem em corredores seguros.

Mariupol, que está sob o cerco das forças russas, é a cidade de onde é mais urgente tirar os civis, que segundo relatos vindos de ucranianos ali retidos não têm praticamente comida nem água e vivem sem eletricidade ou aquecimento.

Durante a sua visita à Ucrânia, Maurer disse que essa é uma das prioridades humanitárias nesta guerra, bem como a proteção de infraestruturas civis essenciais, como hospitais, escolas e instalações de fornecimento de eletricidade e água.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou que 62 estruturas de saúde na Ucrânia sofreram ataques e que 15 pessoas foram mortas e outras 37 ficaram feridas nestes locais.