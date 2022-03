O Papa fez esta terça-feira uma nova chamada telefónica para o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que disse a Francisco que “é o convidado mais esperado” no seu país.

Francisco, por sua vez, declarou ao Presidente ucraniano que está “a rezar e a fazer todo o possível para acabar com a guerra, provocada após a invasão da Rússia”, escreveu o embaixador ucraniano na Santa Sé, Andrii Yuash, na rede social Twitter. Também Zelensky falou da conversa na mesma rede social.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022