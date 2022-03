Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária está, nesta terça-feira, a realizar novas buscas na casa de Maria de Jesus Rendeiro, situada na Quinta Patino, em Cascais. As autoridades estão em casa da mulher de João Rendeiro desde manhã, confirmou a Polícia Judiciária após notícia da revista Sábado, uma moradia que pertence ao motorista de João Rendeiro. Estas buscas estão incluídas nas oito buscas, cinco domiciliárias, que estão a ser feitas no âmbito da chamada operação D’Arte Asas III.

“No âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), decorrem, no dia de hoje, oito buscas, cinco domiciliárias, duas não domiciliárias e uma a escritório de advogado”, confirmou a PJ em comunicado. As várias buscas estão a decorrer nas “zonas de Lisboa, Aveiro e Porto”.

Os factos em investigação são suscetíveis de integrar a prática dos crimes de branqueamento e de descaminho, relacionados com fundos que se suspeita terem sido retirados do Banco Privado Português (BPP), assim como com as obras de arte apreendidas a João Rendeiro no âmbito do processo no qual se encontra condenado”, diz a PJ.

Maria de Jesus Rendeiro está em prisão domiciliária nesta moradia e, em fevereiro, a PJ executou o arresto de património do ex-banqueiro João Rendeiro, que incluía esta casa. Estes mandatos foram emitidos no âmbito de dois processos judiciais que visam João Rendeiro – um diz respeito ao caso dos prémios e outro está relacionado com o inquérito ao chamado crime de descaminho.

Em relação às buscas desta terça-feira, acrescenta a Sábado, elas decorrem depois de a juíza ter avançado com uma queixa na Ordem dos Advogados contra os representantes legais de Maria de Jesus Rendeiro, uma vez que Abel Marques e Joana M. Fonseca são advogados de João Rendeiro e da sua mulher. Segundo a juíza responsável pelo processo, estes terão agido de má-fé.