Portugal exportou quase 30 toneladas de flor seca de canábis em 2021, mais de seis vezes mais do que as 4,5 toneladas que foram produzidas no país (e enviadas para o exterior) em 2020. O Jornal de Notícias cita dados do Infarmed, esta terça-feira, que também demonstram que só nos primeiros dois meses de 2022 foram já exportadas 10 toneladas da flor, o que faz antecipar mais um ano recorde para esta atividade.

Quase toda a flor de canábis produzida em Portugal é exportada, com um número crescente de empresas que identificam condições climatéricas (e outras) que são adequadas para a produção desta flor para fins medicinais. Em finais de 2019, em entrevista ao Observador, o ex-presidente do Infarmed Eurico Castro Alves dizia que “em poucos anos a canábis medicinal vai notar-se no PIB português”.

Segundo o Jornal de Notícias, os mercados que mais crescem na exportação são a Austrália, França, Reino Unido e EUA – que estão a juntar-se a Israel e Canadá como os principais destinos da exportação. Uma das principais empresas do mundo nesta área, a canadiana Tilray, tem uma unidade de produção em Cantanhede – foi a primeira fábrica do género no país. Existem, também, várias empresas na zona do Alentejo e Algarve, bem como na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A lei que autoriza o cultivo e exportação de canábis entrou em vigor em fevereiro de 2019. “Na Grécia a eletricidade é muito cara, em Itália há negócios com os quais não te queres envolver. Espanha e Portugal são os melhores países para cultivar, em estufas ou ao ar livre”, comentou Olaf Van Tulder, diretor-executivo de outra empresa presente no país, a Syntomax, citado pelo Jornal de Notícias.