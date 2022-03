Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi no Campeonato, foi na Taça de Portugal, foi na Taça Hugo dos Santos, foi até no inédito cruzamento na segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup. Desde o primeiro jogo com os leões de volta ao basquetebol sénior masculino, que o Benfica venceu na Luz por 85-79, não mais o Sporting voltara a perder um dérbi. E esse era de novo o desafio dos encarnados para o encontro em atraso da 18.ª jornada da Liga, que podia já fechar todas as contas em relação ao primeiro lugar da fase regular em caso de triunfo verde e branco. À 11.ª vez, mais de três anos depois, a partida foi diferente de todas as outras e acabou a “maldição”.

“É um jogo grande, vai ser extremamente competitivo e agressivo, em que cada ponto vai ser discutido ao limite. Todos os aspetos do jogo importam. O Sporting é uma boa equipa, nós também somos, temos todas as condições para ganhar e queremos ganhar este jogo. Temos de estar concentrados durante os 40 minutos. Não podemos pensar que, por termos pontos de avanço, as coisas ficam resolvidas. O Sporting luta muito por todas as posses de bola. Temos de ser consistentes, estar bem preparados, ser coletivos no ataque, comunicar bem na defesa. Temos de ser uma equipa bastante equilibrada e unida. Os detalhes vão fazer a diferença”, comentara no lançamento da partida o base Tomás Barroso.

Da teoria à prática, foi tudo isso que o Benfica conseguiu ser em campo: mais agressivo e melhor do que o Sporting a defender, com mais e diferentes soluções a atacar, sem tremer depois de grandes vantagens no resultado alcançadas no início dos encontros, a contar também com um Sporting que foi uma sombra da equipa que discutiu uma passagem às meias da FIBA Europe Cup até aos últimos minutos na Turquia e que acusou em demasia a falta do seu melhor marcador, Travante Williams. E o dérbi teve pouca história, num momento em que foi também prestado um minuto de silêncio em memória de Fábio Guerra, agente da PSP que faleceu esta segunda-feira e que foi jogador, árbitro e oficial de mesa de basquetebol.

Depois de uma entrada com um parcial de 5-0, o Benfica ainda viu o Sporting tentar responder mas chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de 12 pontos (26-14), em mais um grande início de jogo por parte do conjunto de Norberto Alves que sairia para intervalo a ganhar por 40-33 apesar de ter havido uma bola em que Fofana conseguiu colocar os leões na frente por um ponto (27-26). O terceiro período iria ser determinante para o resultado final, de novo com os encarnados a começarem da melhor forma e a cimentarem um avanço que chegou aos 20 pontos (58-38) que levou ao triunfo final por 89-73.

Com a vitória, o Benfica saltou para a liderança do Campeonato com 39 pontos, tendo agora vantagem no confronto com o Sporting. Na última jornada, os encarnados recebem na Luz os açorianos do Lusitânia, ao passo que os leões recebem o CAB Madeira. Em caso de triunfo, as águias seguram o primeiro lugar da fase regular, beneficiando do fator casa no playoff e fugindo a um possível cruzamento com o FC Porto nas meias-finais do Campeonato, conjunto que tem a terceira posição garantida.