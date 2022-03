Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter lançado no mercado veículos de luxo e superdesportivos de quatro rodas com o gabarito do Valkyrie ou DBX, a Aston Martin decidiu fazer-se representar igualmente nas duas rodas com modelos de sonho. Daí que tenha concebido a AMB 001, uma superbike para utilização exclusiva em pista, que debita 182 cv (134 kW) e exige um investimento de 95.000€, antes de impostos.

O construtor britânico recorreu a um desconhecido fabricante inglês de veículos de duas rodas, a Brough Superior, que produziu entre 1919 e 1940, para depois regressar em 2016 com nova gerência, mas fabricando sempre quantidades (muito) pequenas. O objectivo da Aston Martin não passava por dar origem a uma moto de estrada, mas sim produzir uma superbike de competição, destinada a ser utilizada apenas em pista.

A superbike da Aston Martin não só é bela, como leve e potente.

Com um quadro, braço oscilante traseiro e garfo em fibra de carbono, reforçado por peças maquinadas em titânio, para incrementar a rigidez e diminuir o peso, a AMB 001 monta um motor com dois cilindros longitudinal em V, ligeiro e pouco volumoso, para não incomodar o piloto. Com 997 cc, o V2 soprado por um pequeno turbocompressor atinge 182 cv e certamente um binário muito generoso, para mais conseguido a regime mais baixo do que o normal.

Associada a um peso de somente 180 kg, a AMB 001 foi afinada para ser fácil de pilotar, mas extremamente rápida. Apenas 100 unidades vão ser fabricadas, sendo que as primeiras 30 AMR 001 já foram entregues a clientes, fruto de encomendas colocadas a partir de 2019, quando um protótipo do modelo foi originalmente apresentado.

A Aston Martin faz saber que, da centena de superbikes a produzir, há apenas 10 que ainda esperam por um dono que aprecie as suas qualidades. E preço.