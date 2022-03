A Câmara de Lisboa aprovou submeter, esta quarta-feira, à Assembleia Municipal a versão do Plano de Ação Climática 2030 (PAC Lisboa 2030) resultante da consulta pública, com a meta de redução em 70% de gases com efeito de estufa.

“O PAC Lisboa 2030 reforça a meta de redução de gases com efeito de estufa para 2030, acelerando o caminho para a neutralidade em 2050. Lisboa estabelece assim uma meta, mais ambiciosa, de redução em 70% das suas emissões em 2030 face ao ano base de 2002 [2,3 tCO2e per capita]”, lê-se no documento que resulta do processo de consulta pública realizado entre 9 de julho e 5 de agosto de 2021.

Elaborado pela Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia (DMAEVCE), pelo Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas (DAEAC) e pela Lisboa E-Nova — Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, o documento refere que, “até 2050, o PAC Lisboa 2030 ambiciona a redução do total de emissões induzidas pela cidade [territoriais e não territoriais] entre 85% e 90%”, e que o universo Câmara Municipal de Lisboa, enquanto organização, assume o compromisso da neutralidade climática até 2040.

Por proposta do presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), o executivo municipal aprovou esta quarta-feira, em reunião privada, “submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, a versão do PAC Lisboa 2030 resultante da consulta pública”, com a abstenção da vereadora única do BE e os votos a favor das restantes forças políticas.

Numa nota enviada à Lusa, o BE justificou a abstenção na votação do PAC Lisboa 2030 “devido à interferência da Galp na questão do gás”, realçando que este “é um documento estruturante da cidade”, que integra as Zonas de Emissões Reduzidas (ZER), o Plano de Ação Solar, o Plano de Drenagem, o Programa de Renda Acessível, o combate à pobreza energética e a aposta nos transportes públicos.

“No entanto, durante a consulta pública, a Galp interveio pedindo à Câmara Municipal de Lisboa [CML] que abandonasse a sua meta de eliminação do gás natural das estruturas da CML até 2035. A CML aceitou este pedido da Galp que significa a manutenção do uso de combustíveis fósseis pela autarquia e lucros milionários para a empresa, mais ainda num momento de especulação com os preços do gás devido à guerra na Ucrânia”, sustentou a vereação do BE.

Segundo o relatório da consulta pública, datado de agosto de 2021, o qual incorpora os contributos rececionados, a Galp participou no processo enquanto acionista da Lisboagás GDL, empresa concessionária responsável pela distribuição de gás natural no concelho de Lisboa, o que fez com que a câmara alterasse o objetivo de “eliminar o gás natural até 2035”, passando a pretender “a descarbonização dos consumos finais de energia, designadamente através da eletrificação e/ou inclusão de gases renováveis”.

O PAC Lisboa 2030 reflete “uma cidade comprometida com o futuro”, com “um plano de ação para 2030 e uma ambição para 2050”, nomeadamente de neutralidade climática, resiliência e inclusão.

“As cidades têm uma responsabilidade acrescida na criação de soluções de mudança. Felizmente, além de responsabilidade as cidades [e Lisboa não é exceção] têm capacidade — e vontade — para criar essas soluções. Lisboa não tem dúvidas de que lado deve estar. Com a sua participação na Rede C40, Lisboa está ao lado de Paris, Londres, Roma e Copenhaga, também de Nova Iorque, Rio de Janeiro, Joanesburgo e Seul. Mas, está sobretudo ao lado de quem vive, trabalha e visita Lisboa”, lê-se no PAC Lisboa 2030, que segue agora para aprovação da Assembleia Municipal.

O plano resulta do compromisso com o grupo C40 Cities de Grandes Cidades para Liderança do Clima e pretende constituir-se como “um instrumento de integração e gestão das políticas da cidade em matéria de mitigação, adaptação, erradicação da pobreza energética e promoção da qualidade de vida e bem-estar”, objetivos que na sua maioria já integram o Plano Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC), aprovado pelo município de Lisboa em 2018.

Em 30 de junho de 2021, no anterior executivo camarário, sob a presidência de Fernando Medina (PS), o PAC Lisboa 2030 foi aprovado, em reunião pública de câmara, para efeitos de consulta pública e posterior submissão à Assembleia Municipal.

“Os contributos rececionados no período de consulta pública foram devidamente analisados, aceites e incluídos na nova versão do ‘Plano de Ação Climática 2030′”, refere a proposta do atual presidente do município, Carlos Moedas (PSD).

De acordo com a proposta, Lisboa ambiciona reforçar a sua posição de liderança climática a nível europeu e mundial, o que implicará aceitar o desafio da Missão 100 cidades neutras no clima e inteligentes e antecipar a meta de neutralidade climática para 2030, aprofundando o PAC Lisboa 2030 e as metas aí previstas, nomeadamente a redução de 70% das emissões de gases com efeito de estufa face a 2002 e a neutralidade climática da cidade até 2050.

Neste âmbito, a candidatura à “Missão 100 cidades com impacto neutro no clima e inteligentes até 2030” (100 Climate-Neutral and Smart Cities), “caso seja aprovada, obrigará a preparar um contrato cidade climática a cocriar com a comunidade local, empresas, associações e população em geral”, revela o município.

Em 28 de janeiro deste ano, a Câmara de Lisboa aprovou os compromissos do município no âmbito da “Missão 100 cidades com impacto neutro no clima e inteligentes até 2030”, inclusive o reforço do investimento no transporte público e nas redes pedonal e ciclável.