Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já é oficial: do Governo virão três nomes para ocupar três cargos importantes para o PS nesta próxima legislatura. Foi o próprio António Costa que confirmou, numa reunião do grupo parlamentar do PS, que apontou Eurico Brilhante Dias como líder parlamentar, João Torres para o lugar de secretário-geral adjunto do PS (o número dois do partido) e Augusto Santos Silva como candidato à Presidência da República.

Dentro da reunião, Costa arrumou o assunto em quinze minutos. Foi o tempo de confirmar que foi buscar os três nomes ao Governo: Eurico Brilhante Dias, “segurista” assumido que chegou a ter dúvidas sobre o modelo da geringonça (que entretanto o convenceu) era agora secretário de Estado da Internacionalização.

No caso de João Torres, o nome mais jovem, foi presidente da Juventude Socialista e era atualmente secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. Já Santos Silva, que o Observador já tinha noticiado que seria candidato à sucessão de Ferro Rodrigues, deixa assim o ministério dos Negócios Estrangeiros, que passa a ser liderado por João Gomes Cravinho (atual ministro da Defesa).

Cá fora, à saída da curtíssima reunião, a líder parlamentar cessante — que passa a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares –, Ana Catarina Mendes, confirmou os nomes. Elogiou, assim, o currículo “vastíssimo” de Santos Silva e o “ato simbólico” de ser cabeça de lista pelos círculos da emigração. Era a deixa ideal para lembrar que o PS, segundo os resultados apurados há horas, “ganhou” mais um deputado no círculo da Europa — que o PSD tinha eleito nas legislativas de 30 de janeiro e perdeu — com a repetição da votação.

E falou já enquanto ministra, assumindo a intenção de “diálogo com as outras bancadas” nesta nova maioria absoluta e dizendo esperar uma “votação massiva” em Santos Silva, “democrata por excelência”.