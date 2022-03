Dezenas de alunos manifestaram-se hoje em frente à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto contra “o aumento dos custos” associados à desintegração dos mestrados e pediram a reversão “do aumento da propina do segundo ciclo”.

Nem no auge da troika, com o país com conhecidas dificuldades económicas, a propina dos mestrados na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) foi tão alta. Estamos numa conjuntura económica diferente, incerta pela situação internacional, com cursos no valor mais caro de sempre”, lamentou, à Lusa, António Bezerra, de 21 anos.