Do Brasil a Estocolmo, para comprar consciente e bater um papo. A nova morada da Be We em Cascais

“Não vou mudar o mundo sozinha, mas mudamos o nosso entorno”. Assim explica ao Observador Veruska Olivieri o sentimento por trás do seu projeto, a Be We, uma loja que reúne uma série de marcas nacionais e internacionais, grandes e pequenas, que partilham a preocupação com o ambiente e a comunidade, com alguma dose de criatividade e que acaba de abrir numa nova morada no centro de Cascais.

Veruska é uma empreendedora brasileira que fez de Portugal a sua nova casa e conta que o projeto Be We surgiu no final do primeiro confinamento, em 2020, e que foi ao cair desse ano que ganhou forma. “Eu já tinha a intenção de trabalhar com marcas que tivessem impacto positivo. No período da pandemia isto ficou muito forte, a história da gente ter de usar máscara para proteger o outro muito mais do que para proteger a nós mesmos, os cuidados de distanciamento. Era mesmo esta a questão de que juntos conseguimos fazer a diferença. Por isso o nome Be We. Se olhar para o logotipo temos o ‘Be’ vazado e o ‘We’ cheio, é justamente porque nós só somos completos quando estamos no coletivo, quando pensamos no coletivo.” Conta que viu a pandemia como um alerta da Natureza para repensarmos o nosso modo de vida. “Eu tenho um filho pequeno, hoje ele tem seis anos, na época ele tinha quatro. E eu pensei ‘ou você se vira e começa a trabalhar em prol de alguma coisa que seja também coletiva e que se preocupe com o meio ambiente ou o teu filho não vai conseguir beneficiar deste mundo’”.

40 marcas portuguesas e outras 30 que dão a volta ao mundo

Na Avenida Valbom, mesmo no centro de Cascais (duas ruas ao lado da atual morada), existia uma loja chamada Casa Pau-Brasil, que Veruska já conhecia bem porque era a responsável por trazer para Portugal a marca Flávia Aranha, que era lá vendida. A pandemia destinou que a loja fechasse portas e perante a perspetiva de ver o projeto acabar e as pessoas no desemprego Veruska decidiu fazer algo. “Aquilo me incomodou e eu falei que preciso fazer alguma coisa. E foi assim. Já tinha planos de abrir uma loja e com esse contexto pensei, ‘eu tenho produto, tenho gente, tenho um objetivo muito forte. Eu vou abrir’. As pessoas falavam ‘você está doida’. Agora é a hora de fazer o que precisa ser feito e eu tenho força suficiente.” Foi nesse espaço que nasceu a Be We, em plena pandemia. “Para ter uma ideia, quando abrimos não existia logotipo na parede. Naquele momento não havia quem fizesse esses serviços. Abrimos na coragem. As sacolas não tinham nome. Fomos tendo bons desempenhos, vendendo bem, aumentando o nosso mix de produtos, trazendo muitas marcas portuguesas.”

Entretanto foi necessário um espaço maior. A mentora do projeto começou à procura e encontrou a atual morada. “Este espaço já estava preparado para ser um outro negócio, mas no segundo lockdown a pessoa teve de desistir e eu falei ‘é ali mesmo que vai ser’.” Conta que encontraram um retail designer dentro da própria equipa, Tom Marcelino, que criou o charriot com rodas para ser fácil mudar a loja — tudo isto em cerca de dois meses, uma vez que fecharam o contrato do espaço em meados de dezembro e a loja abriu em fevereiro. Neste momento tem cerca de 70 marcas na loja, das quais 40 são portuguesas e as outras 30 são de vários lugares do mundo, do Brasil a Estocolmo.

Veruska conta que está todos os dias na loja e a ela juntam-se 12 pessoas, neste projeto, tanto à frente da loja, como nos bastidores. O espaço tem 400 metros quadrados, e por baixo estão os escritórios. “Temos uma equipa super mista. Eu sou brasileira e portuguesa, tenho portugueses na equipa, moçambicanos, brasileiros. É bastante diversificada e eu acho que isso agrega, porque a gente pensa e trabalha de maneiras diferentes e compõe. Eu hoje posso dizer que tenho a equipe de sonho.”