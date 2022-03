Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Costa anunciou a composição do próximo Governo português e os partidos já começaram a reagir às escolhas do primeiro-ministro, nomeadamente com críticas à escolha de Fernando Medina para o Ministério das Finanças e com a saída de Augusto Santos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde ficou João Gomes Cravinho (vindo da Defesa). Os partidos que já reagiram consideram que a diminuição do Executivo é fica aquém do previsto.

André Ventura acusa António Costa de apostar num “governo de natureza distribuição socialista, de núcleo duro, mais virado para o PS do que para o país”. Em declarações à Rádio Observador, o presidente do Chega reagiu à composição do novo Executivo e criticou a presença de Fernando Medina, mas também a saída de Santos Silva num momento em que existe um conflito internacional.

Aos olhos do líder do Chega, há “nomes que não se conseguem compreender muito bem”. “Não há um português que não seja ligado ao PS que compreenda a valência de Fernando Medina, antigo presidente da Câmara de Lisboa e um boy de António Costa, à frente à Ministério das Finanças num momento tão importante como este em termos de retoma, construção de alternativa e quando vamos ter desafios com juros e inflação a nível interno e internacional”, argumentou, recordando ainda a questão do ‘Russiagate’, ao dizer que Medina “está envolvido numa troca de dados com a Rússia”.

Por outro lado, André Ventura acredita ser incompreensível que, durante um momento de conflito, se alterem os Ministérios da Defesa e Negócios Estrangeiros. “Percebe-se que João Gomes Cravinho, por imposição de Marcelo Rebelo de Sousa, tenha de ter sido afastado para outra pasta, mas saída de Santos Silva, provavelmente para ir para a presidência da AR, é absolutamente incrível“, explicou, realçando que o até aqui ministro Santos Silva seria a pessoa dentro do PS “que mais experiência tinha” e que tem tratado da diplomacia nacional nos últimos anos.

O líder do Chega deixa ainda uma previsão em jeito de pergunta: “António Costa fica simbolicamente com a pasta da União Europeia, porque talvez já esteja mais a pensar sair para a UE do que em ter um Governo duradouro.”

Rui Rocha, deputado eleito da Iniciativa Liberal, considera que o desentendimento entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa é um “péssimo começo” quando está a iniciar-se um “Governo de maioria absoluta em que o primeiro-ministro prometeu diálogo”, “Trata-se de um mau sinal quando há este desrespeito institucional.”

O membro da comissão executiva dos liberais considera que não houve um cumprimento da promessa de diminuição do Executivo já que, explicou, “há diminuição no número de ministros e secretários de Estado, mas é uma redução com pouco significado“, que “não permite emagrecimento consistente”.

Além disso, e numa análise pouco depois de ser conhecido o novo Governo de António Costa, Rui Rocha referiu que “há uma continuidade de apostas em ministros politicamente condicionados em áreas sensíveis”, nomeadamente Marta Temido (“perdeu a ligação com os profissionais de saúde”), João Gomes Cravinho (“não tinha condições para continuar na Defesa e passa para o MNE, mas muito limitado politicamente na sua ação) e Pedro Nuno Santos (“continua nas Infraestruturas depois do desrespeito pelo dinheiro dos contribuintes”).

O liberal alertou ainda para a “fragilidade” nas pastas de Economia e Finanças. “Siza Vieira tinha um conhecimento da realidade económica do país relevante, António Costa e Silva vai trazer algum lirismo indesejável numa pasta tão importante e vai perder ligação à economia real. Nas Finanças, Fernando Medina não serviu para continuar à frente de Lisboa passa a ser escolhido por António Costa para uma pasta tão relevante, estando condicionado politicamente por todas as circunstâncias que rodearam o final do mandato”, justificou em declarações à Rádio Observador.

“É um Governo que parece querer tornar o Executivo numa vitrine dos possíveis sucessores de António Costa — com Mariana Vieira da Silva, Duarte Cordeiro, Ana Catarina Mendes —, portanto parece mais uma tentativa de arrumar os possíveis sucessores do que um Governo virado para as necessidades do país”, criticou Rui Rocha, que deixou no ar a possibilidade de Costa estar a “preparar a sua saída para cargos na UE ou de nível europeu” ao chamar a si as questões europeias.

Inês Sousa Real, do PAN, mostrou-se desagradada com a extinção do Ministério do Mar “numa altura em que as alterações climáticas não desapareceram e continuam a ser uma batalha imprescindível para pagar”, mas tem esperança que esta opção “não traga uma visão economicista” sobre este tema.

Em declarações na Rádio Observador, a deputada enalteceu que é “absolutamente fundamental” a existência de uma “justiça mais célere” e que “reformas venham a acontecer”. Já sobre o ambiente, Inês Sousa Real espera que Duarte Cordeiro “mantenha capacidade dialogante” que teve enquanto secretário de Estado.

A deputada única do PAN referiu ainda que a diminuição apresentada por António Costa é “insuficiente para uma máquina que tem sido muito pesada“, mas disse ter esperança num “Governo mais eficaz e que mostre que uma maioria absoluta não significa estar de costas voltadas para o Parlamento”.

Rui Tavares, deputado eleito pelo Livre, também realçou a questão de o Ministério do Mar ter sido incluído no Ministério da Economia e não no do Ambiente. “Um país que pretende estar na linha da frente da preservação dos oceanos e do combate contra as alterações climáticas não pode ter do mar uma visão meramente economicista”, explicou à Rádio Observador, frisando que é um “erro grave” a tutela do Mar não estar no Ambiente.

Já sobre a deslocação dos ministérios para a sede da Caixa Geral de Depósitos, Rui Tavares alertou para a necessidade de “deixar o peso do centralismo” com o Terreiro do Paço, sugerindo que esse local passe a ser “um espaço de cidadania e conhecimento”.