O Presidente ucraniano já falou esta quarta-feira de manhã ao Parlamento japonês, mais uma etapa da ronda que está a fazer junto de uma série de países e que esta tarde, às 14h de Lisboa, o levará a fazer nova intervenção, mais uma vez através de vídeo, junto dos legisladores franceses.

Depois de ter realçado os ataques russos a uma série de centrais nucleares ucranianas, Volodymyr Zelensky evocou o desastre de Fukushima, em março de 2011, concentrou-se na malograda central de Chernobyl e acusou o Kremlin de estar a usar o local para lançar ataques sobre o território.

Resumindo os avanços russos no país ao longo do último mês, o Presidente ucraniano lamentou os “milhares de mortos civis” que não puderam sequer ser “enterrados de forma condigna” e apontou para as consequências internacionais da guerra, nomeadamente nos mercados internacionais, passando depois ao agradecimento ao governo japonês — mas deixando uma crítica à comunidade internacional, nomeadamente às Nações Unidas, que acredita que não estão a ajudar “o suficiente”.

“Vocês apoiaram genuinamente a Ucrânia”, disse Zelensky, para de seguida pedir mais. “Peço-vos hoje que continuem a pressionar a Rússia”, apelou o presidente, para depois imbuir o discurso numa tónica de esperança.

“Estou convencido de que os nossos filhos e netos vão saber o que é a paz”, começou por dizer. “Juntos vamos conseguir encontrar a paz e reconstruir a Ucrânia.”

Apontando já para a fase seguinte, Volodymyr Zelensky apelou ainda à criação de “estruturas internacionais” no pós-guerra, com o Japão e não só, para que a paz possa ser preservada e “um futuro melhor” seja assegurado.

Entretanto, aguarda-se ao início da tarde a intervenção do presidente ucraniano no Parlamento francês.