O aviso russo é claro: o envio de forças de manutenção da paz da NATO para a Ucrânia pode levar a um conflito direto entre a Rússia e a Aliança Atlântica. Primeiro foi Sergei Lavrov, o poderoso ministro dos Negócios Estrangeiros, a dizê-lo numa conversa com estudantes em Moscovo na manhã desta quarta-feira. Depois veio o porta-voz do Kremlin afirmar o mesmo aos jornalistas, sublinhando que a medida seria “muito imprudente” e “perigosa”.

“Qualquer possível contacto entre os nossos militares e os militares da NATO pode levar a consequências bastante compreensíveis que serão difíceis de reparar”, avisou Peskov.

Horas antes, numa universidade na capital russa, Lavrov tinha sido ainda mais claro: uma missão de paz da NATO na Ucrânia “implicará confrontos diretos entre as forças russas e as da NATO, algo que todos gostaríamos de evitar, pelo que avisamos desde já que isso [o envio de forças de paz] não pode acontecer“, cita-o a Agência France Press.

Estas declarações surgiram depois de o primeiro-ministro polaco ter sugerido o envio de um contingente de manutenção de paz para o país — ideia que pretende apresentar amanhã, quinta-feira, na cimeira da NATO em Bruxelas.

Lavrov considerou a proposta da Polónia como uma provocação, acusando o país de ter ambições territoriais na Ucrânia. No rol das críticas figuraram também os Estados Unidos da América que, segundo o MNE russo, estão a dificultar as conversações de paz entre a Ucrânia e Moscovo:

“As negociações são difíceis, o lado ucraniano está sempre a mudar a sua posição. É difícil evitar pensar que os nossos colegas americanos estão a dar-lhes a mão”. O ministro russo acrescentou que os americanos “aparentemente querem manter” a Rússia “num estado de ação militar o máximo de tempo possível”.

Isto porque, segundo Lavrov, seria “desvantajoso” para os Estados Unidos que a guerra acabasse “rapidamente”. “Eles tencionam continuar a encher a Ucrânia de armas”, sublinhou, adiantando que os EUA entregaram, nos últimos dias, centenas de mísseis antiaéreos Stinger à Ucrânia, incluindo 200 enviados na segunda-feira, “uma ameaça colossal”.

O chefe da diplomacia russa vê uma estratégia acordada entre EUA e Kiev, que é visível nos últimos discursos do Presidente da Ucrânia nos parlamentos de vários países ocidentais.

“O atraso [das negociações] visa dramatizar a situação, permitindo que Zelensky intervenha, na sua camisa caqui, perante os parlamentos do mundo e exija, com lágrimas nos olhos, a intervenção da NATO”, disse.

Lavrov assegurou que Moscovo não se opõe à mediação do conflito pelos países ocidentais, mas sublinhou que existem “linhas absolutamente vermelhas” que não podem ser ultrapassadas e avisou que as tentativas de isolar o seu país e a pressão dos EUA para que todas as potências mundiais se unam às sanções ocidentais, vão esbarrar no facto de a Rússia “ter muitos amigos”.

A cimeira extraordinária da NATO, convocada pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, vai acontecer no mesmo dia em que se realizam, em Bruxelas, uma cimeira do G7 e uma cimeira da União Europeia.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que marcará presença nos três eventos, anunciou que os ocidentais vão aplicar “novas sanções contra a Rússia e reforçar” as que já existem.