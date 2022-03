Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo vai passar a atribuir um apoio, até 1.800 euros, para a compra a compra e instalação de carregadores elétricos nos condomínios, segundo o Jornal de Notícias. A comparticipação — embora com montantes máximos inferiores — vai também aplicar-se a outras formas de mobilidade suave, como bicicletas ou skates.

O jornal avança que o aviso do programa de incentivo à aquisição de veículos amigos do ambiente deste ano deverá ser publicado esta semana. No caso dos carregadores elétricos, a comparticipação chegará aos 80% do valor de compra, até um máximo de 800 euros por lugar, para a compra de carregador com ligação à Mobi.E. A esse valor soma-se uma ajuda de 80% para a instalação elétrica (até mil euros por lugar).

Além dos apoios aos carregadores elétricos, o Governo vai também apoiar, através de uma categoria piloto, a comprar de viaturas elétricas de mobilidade suave, como trotinetes, skates, hoverboards, patins, monowheel, triciclos e quadriciclos ligeiros. Para este financiamento, há 525 mil euros disponíveis para a compra de mais de mil equipamentos. Cada beneficiário pode receber até 500 euros. As bicicletas também terão ajudas, até 500 euros nas elétricas de uso citadino (sobe para 1.000 euros no caso das bicicletas sem assistência elétrica e 1.500 euros nas que têm assistência elétrica, enquanto nas normais se mantém nos 100 euros de ajuda).

No total, o programa tem uma dotação de 10 milhões de euros, dos quais mais de metade são para a compra de carros elétricos apenas por particulares. Os apoios serão pagos com retroativos a janeiro, o que significa que quem já tenha adquirido o veículo este ano pode apresentar uma candidatura.