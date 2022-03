O Governo salientou que tem aumentado a profissionalização dos bombeiros em Portugal e admitiu que será “muito difícil” criar “uma rede para o território nacional”, em resposta a recomendações de uma auditoria do Tribunal de Contas divulgada esta quarta-feira.

“[…] o Governo tem vindo a incrementar a profissionalização dos recursos humanos, através da criação de equipas de intervenção permanente [EIPs] junto dos corpos de bombeiros voluntários, tendo o número destas equipas aumentado em 69% desde 2017“, lê-se numa comunicação escrita do Ministério da Administração Interna (MAI) ao Tribunal de Contas, com data de 13 de dezembro de 2021, no exercício do contraditório, e que integra o relatório da “Auditoria ao financiamento pelos municípios de corpos e associações de bombeiros”.

Segundo o MAI, naquela data, o Governo tinha já aprovado a constituição de 552 EIP, “das quais 206 no ano de 2021”, com apenas quatro municípios dos 278 que há em Portugal Continental a terminarem o ano passado sem terem “equipas profissionais ou bombeiros das autarquias”.

Para o Governo, atendendo aos “critérios de exigência que se encontram em vigor, associados ao plano de qualificação em curso”, estes números revelam “um aumento significativo da capacidade operacional instalada”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No relatório conhecido esta terça-feira, o Tribunal de Contas (TdC) recomenda ao Governo que defina um “modelo de serviços operacionais mínimos à escala municipal” para os corpos de bombeiros e que otimize recursos entre agrupamentos, “criando incentivos à formação de uma estrutura de bombeiros única por concelho, deste modo se obtendo sinergias e uma coordenação unificada”.

Em resposta, o MAI destacou que “os Regulamentos Internos de cada um dos corpos de bombeiros, sujeitos a aprovação pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC], determinam a existência da Força Mínima de Intervenção Obrigatória [FMIO], ajustada, em cada caso, ao risco da sua área de intervenção“.

Reconheceu, no entanto, ser “desejável, por um lado, o desenvolvimento de medidas normativas que regulem esta avaliação de risco” e que, por outro, aumente “a fiscalização relacionada com o cumprimento dos referidos Regulamentos Internos”.

Além disso, realçou que “a criação e manutenção” dos corpos de bombeiros resultam de “iniciativas das câmaras municipais e de entidades associativas, apesar da necessária homologação depender da ANEPC”, concluindo que será “muito difícil estruturar uma rede para o território nacional, até porque alguns dos corpos de bombeiros existem há mais de 150 anos“.

No entanto, o MAI salientou que o Governo tem incentivado fusões de corpos de bombeiros, “com incentivos à Lei do Financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros [AHB], através da Lei do Orçamento do Estado [LOE], ocorrendo um aumento do financiamento permanente de 25%”.

O objetivo é chegar à “existência de apenas um por município, mesmo que, e sempre que o risco e o padrão de resposta o determinem, se torne necessária a existência de secções descentralizadas“, escreveu o Governo.

Segundo o MAI, não são criados corpos de bombeiros desde 2007, “tendo-se procedido à homologação da conversão de dois corpos de bombeiros municipais em voluntários em 2013 e em 2019”.

“Em 2015, ocorreu a fusão dos dois corpos de bombeiros de Espinho, estando em curso trabalhos que visam implementar o mesmo processo noutras situações”, acrescentou.

Por outro lado, o MAI manifestou “plena concordância” com a recomendação do TdC de serem definidos critérios para o financiamento público oriundos de níveis distintos (local e central), para evitar duplicação de apoios, e disse que “se irá, para futuro, providenciar no sentido da adoção das medidas adequadas à sua concretização”.

O MAI referiu ainda que serão dadas instruções à ANEPC para “de futuro” ser feito um “relatório de análise global comparativo” com base “na análise efetuada por esta Autoridade aos relatórios de contas remetidos pelas AHB”.