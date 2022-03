Imagens de satélite mostram inundação do rio Irpin, ponto crítico no avanço das tropas russas. Tática ucraniana?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Imagens de satélite mostram um aumento do nível da água do rio Irpin, perto de Kiev e fazem com que alguns especialistas em tática militar estejam a colocar a hipótese de a Ucrânia estar a usar uma estratégia defensiva com séculos: a guerra hidráulica.

As fotografias das empresas norte-americanas Maxar Technologies e Planeta Labs PBC, revelam o que parece ser uma grande extensão de terra alagada a norte da capital ucraniana. O Washington Post mostra um par de imagens na lógica do antes e depois, tiradas a 22 de fevereiro e a 29 de fevereiro, já depois da invasão russa, onde é visível uma grande área inundada. E esta quarta-feira a conta do MilitaryLand.net, um blogue sobre o exército ucraniano, publicou novas imagens da Maxar no Twitter.

Também nesta quarta-feira o jornalista alemão Michael Cruickshank, especialista em temas de segurança e analista geoespacial publicou um mapa animado das cheias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sentinel-2 NDWI animation of the flood of the Irpin River north of Kyiv that began following the Russian invasion of the area (some reports it was a deliberate action by UA to slow RU advance). pic.twitter.com/4PPMpnJbE8 — Michael Cruickshank (@MJ_Cruickshank) March 23, 2022

A CNN já tinha noticiado que a destruição de uma barragem ao longo do rio Dnieper estava a provocar a inundação do rio Irpin e dos seus afluentes, apesar de não ser clara a causa do fenómeno. A 26 de fevereiro o embaixador ucraniano nos Estados Unidos da América avançou também que as tropas russas tinham destruído um dique numa reserva de água junto a Kiev sem dar mais detalhes e sem se perceber se estaria ou não relacionado com as cheias.

Desconhece-se para já as causas por trás da inundação do rio Irpin, se a barragem foi atingida durante um ataque aéreo ou se os portões foram abertos propositadamente pelas forças ucranianas para inundar a área. No entanto, a Planet Labs, citada pelo Washington Post, diz que peritos estrangeiros acreditam que as cheias foram provocadas.

Se de facto foi intencional, “pode ser que os ucranianos estejam a usar a água para evitar que os russos se aproximem de Kiev”; acrescenta Marta Kepe, analista da defesa na Rand Corp, ao Washington Post.

A inundação propositada de uma zona durante os combates é conhecida historicamente como “guerra hidráulica”, sendo os Países Baixos um dos exemplos mais citados no uso desta técnica desde o século XVI.

Esta tática pode fazer parte de “um plano nacional de defesa”, sublinha Kepe ao jornal norte-americano, mas também pode ser usada como “último recurso, quando se está mesmo a usar qualquer meio possível para se defender”.

Este rio é um ponto crítico para o avanço das forças russas em direção a Kiev e há quem esteja a relacionar o atraso da enigmática coluna de tanques russos — que há várias semanas está a caminho da capital ucraniana mas que nunca mais lá chega — com os terrenos alagados.

A MilitaryLand.net, por exemplo, não só coloca a hipótese de as cheias derivarem da ação deliberada das tropas ucranianas, numa publicação feita na sua conta do Twitter, como a relaciona com o atraso da coluna militar russa.