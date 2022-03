O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evocou esta quarta-feira Madeleine Albright, lembrando o seu percurso e realçando que foi a primeira mulher secretária de Estado dos Estados Unidos da América (EUA).

Madeleine Albright morreu esta quarta-feira, aos 85 anos, vítima de cancro, revelou fonte da família à agência de notícias Associated Press (AP).

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa “evoca a memória de Madeleine Albright, falecida hoje [quarta-feira]” e “envia sentidas condolências à família e amigos” da antiga diplomata norte-americana.

Governo recorda importância de Madeleine Albright na promoção dos direitos humanos

Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou esta quarta-feira “profunda tristeza pela morte de Madeleine Albright. Diplomata excecional e primeira mulher a ocupar o cargo de Secretária de Estado nos EUA, em 1996, recordamos o seu papel crucial na promoção da democracia e dos direitos humanos. Portugal apresenta condolências à sua família”, pode ler-se na nota divulgada na rede social Twitter.

Nascida em Praga, chegou aos EUA como refugiada, em 1948, depois de a sua família ter fugido dos horrores da guerra, refugiando-se em Londres. Com um percurso no ensino universitário em Georgetown e participação política ativa no Partido Democrata durante as décadas de 1970 e 1980, tornou-se na primeira mulher a assumir a pasta de Secretária de Estado, em 1996, cumprindo todo o segundo mandato do Presidente Bill Clinton”, lê-se na nota.

Madeleine Albright, “posteriormente, dedicou-se novamente ao ensino, à escrita e à consultoria, sempre nas áreas da diplomacia, defesa e direitos humanos”, refere-se na mesma mensagem.

O Presidente Bill Clinton (1993-2001) escolheu Albright em 1996 para chefe da diplomacia norte-americana, cargo que desempenhou até 2021.

Na altura, Albright tornou-se a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo político na história dos EUA. Fugiu do seu país natal com a família em 1939, tendo passado os anos da Segunda Guerra Mundial em Londres. Depois do regresso ao país de origem, a família partiu para os EUA em 1948, quando Albright tinha 11 anos. Nunca esteve na linha de sucessão para a presidência por ser natural de um país estrangeiro, a antiga Checoslováquia.

Antes de assumir a chefia do Departamento de Estado, Albright ocupou ainda o cargo de embaixadora dos EUA na ONU (1993-1997).

Em 2012, o então Presidente Barack Obama concedeu a Albright a Medalha da Liberdade, a mais alta distinção civil no país, destacando que a vida da governante foi uma inspiração para todos os norte-americanos.