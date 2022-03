Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de anunciar a eficácia da dose pediátrica da vacina que desenvolveu contra a Covid-19, a Moderna diz esperar que, nas próximas semanas, a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos, e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) autorizem a administração desta vacina em crianças dos seis meses aos seis anos de idade.

Em comunicado enviado esta quarta-feira, a farmacêutica anunciou que a análise provisória da fase de testes da dose pediátrica da vacina (que corresponde a 25% de uma dose dada aos adultos) “mostrou uma resposta robusta de anticorpos neutralizantes em ambas as faixas etárias”.

Com base nestes dados, a Moderna enviará um pedido de autorização de uma série primária de duas doses de 25 microgramas de mRNA-1273 [metade do que é dado aos adultos e adolescentes] para crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a outros reguladores globais nas próximas semanas”, acrescenta a Moderna.

O estudo “KidCOVE” serviu para avaliar a segurança e imunidade permitida por duas doses de 25 microgramas, com 28 dias de intervalo, da vacina administrada a crianças saudáveis, divididas em três grupos: dos 6 meses aos 2 anos; dos 2 aos 6 anos; e dos 6 aos 12 anos. No total, participaram 11.700 crianças dos Estados Unidos e Canadá, sendo que no grupo de crianças dos seis meses aos 2 anos a eficácia da vacina foi de 43,7% e no grupo dos 2 a menos de 6 anos a eficácia foi de 37,5%.

Stéphane Bancel, diretor executivo da Moderna, referiu que “estes últimos resultados do estudo são uma boa notícia para os pais de crianças com menos de 6 anos”. “Agora temos dados clínicos sobre o desempenho da nossa vacina desde bebés com seis meses a adultos mais velhos”, sublinhou, acrescentando que “dada a necessidade de uma vacina contra a Covid-19 para crianças e jovens” estão a trabalhar com vários reguladores mundiais para “submeter os dados o mais rápido possível”.

Ainda este mês, a Agência Europeia do Medicamento recomendou que fosse autorizada a inoculação de crianças entre 6 e 11 anos com a vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Moderna, bem como de doses de reforço da vacina Comirnaty.