Parece uma piada de mau gosto mas, na verdade, não é. A Rússia declarou interesse em organizar o Campeonato da Europa de futebol em 2028 ou em 2032, numa decisão surpreendente que foi oficializada esta quarta-feira, o último dia do prazo delineado pela UEFA para a apresentação das putativas candidaturas.

“A Federação Russa de Futebol planeia apresentar candidaturas para a organização dos Europeus de 2028 e 2032 e isto não é uma brincadeira. A vida continua e estamos prontos e abertos. Não podemos ser fechados pela UEFA e pela FIFA. Já organizámos inúmeros torneios de alto nível. Vamos apresentar uma candidatura, suponho que ainda há bastante tempo e a situação vai mudar”, disse Rustem Saimanov, elemento do Comité Executivo da Federação, em declarações citadas pela agência russa TASS.

Até aqui, o Reino Unido e a República da Irlanda tinham apresentado a única candidatura à organização do Europeu 2028 — competição em que apostaram por completo depois de terem desistido do Mundial 2030, onde a candidatura conjunta de Portugal e Espanha é uma das favoritas à eleição. Já para 2032, Itália parece ser a alternativa mais provável. A proposta da Rússia, porém, tem pela frente um obstáculo óbvio: na sequência da invasão da Ucrânia, tanto a FIFA como a UEFA suspenderam indefinidamente as seleções e os clubes do país, algo que deixa qualquer equipa russa automaticamente afastada de qualquer competição.

Ora, neste cenário, sem que seja possível ainda antever um final da guerra, é incerto antecipar qual será a reação da UEFA a esta candidatura russa. O organismo que regula o futebol europeu ainda não fez qualquer declaração sobre o assunto mas é expectável que emita um comunicado ainda esta quarta-feira, a partir das 17h, hora em que encerra oficialmente o período de receção de declarações de interesse na organização dos dois Campeonatos da Europa. De recordar que a Rússia organizou o último Campeonato do Mundo, em 2018, onde a França de Didier Deschamps conquistou o troféu e Portugal não passou dos oitavos de final, eliminado pelo Uruguai.