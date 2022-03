Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de décadas a conceber e a produzir coupés, de dois ou quatro lugares, baixos, leves, largos e agressivos, a Ferrari vai finalmente dedicar-se à fabricação do seu primeiro modelo de quatro portas e, para cúmulo, SUV, sinónimo de alto e pesado. Mas a marca do Cavallino Rampante assegura que o seu Purosangue, embora seja mais volumoso do que a restante gama, não vai abrir mão da potência, acelerações estonteantes e um comportamento exemplar.

O fabricante transalpino acaba de divulgar a primeira foto oficial do modelo cuja revelação ocorrerá este ano, com o teaser a incidir sobre a frente. A imagem surge em linha com as fotos do Purosangue que já surgiram na Internet, revelando um estilo mais crossover, solução que é mais baixa e menos volumosa. Apesar das quatro portas, as linhas características das mais recentes criações do construtor fundado por Enzo Ferrari estão lá todas, com a frente a fazer lembrar o SF90 e a traseira o 296 GTB. Os clientes do SUV italiano irão apreciar o facto de, apesar do maior volume, a elegância e a agressividade das formas continuarem presentes.

O Purosangue montará vários motores, sendo que o 6.5 V12 atmosférico equipará o topo de gama, assumindo-se como a proposta mais nobre, mas não a mais possante. Isto se o 4.0 V8 do SF90 surgir associado a um motor eléctrico alimentado por uma bateria, para superar o milhar de cavalos. De recordar que o V12 é similar ao instalado no 812 Superfast, onde atinge 830 cv. Segundo a imprensa italiana, haverá ainda uma proposta mais em conta, recorrendo ao 2.9 V6 biturbo do 296 GTB, que pode (ou não) ser electrificado para superar os 800 cv.

As fotos do Purosangue em plena linha de montagem 4 fotos

O novo Ferrari Purosangue vai ter de enfrentar, além do Lamborghini Urus, o também novo Aston Martin DBX 707, o primeiro com 650 cv e o segundo com 707 cv, apesar do rival transalpino estar igualmente a preparar uma versão mais possante. O SUV da Ferrari começará a ser produzido no final de 2022, prevendo-se que as primeiras entregas a clientes arranquem no início de 2023.