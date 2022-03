Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira que falou com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, a quem assegurou a “disponibilidade de todos os meios da República que sejam necessários” para responder à intensificação da atividade sísmica em São Jorge. “Mantemo-nos em contacto direto e permanente 24/7”, garantiu Costa, na rede social Twitter.

Falei com o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, para ponto situação na situação na ilha de São Jorge e disponibilidade de todos os meios da República que sejam necessários, para além do apoio que Forças Armadas e @ipma_pt têm assegurado. — António Costa (@antoniocostapm) March 23, 2022

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou, esta quarta-feira, que a atividade sísmica sentida na ilha de São Jorge “continua acima do normal”. Desde as 22h00 de terça-feira e as 10h00 desta quarta-feira “foram sentidos 20 sismos”, com magnitude entre os 1,6 e 2,7 na escala de Richter, segundo um ponto de situação publicado esta manhã.