A Bielorrússia concedeu asilo a um dos suspeitos da invasão do Capitólio dos Estados Unidos da América.

Evan Neumann foi indiciado em dezembro do ano passado por 14 crimes, que incluem agressão a dois elementos da polícia, entrar em conflitos físicos nas instalações do Capitólio e utilizar uma barreira de metal como um “aríete” contra as forças policiais, explica a CNN.

O norte-americano de 49 anos terá viajado para a Ucrânia depois de conhecer os crimes de que foi acusado em junho de 2021. Segundo Evan Neumann, contudo, este teria já vendido a sua casa e viajado para o país do leste da Europa antes de ter conhecimento da situação. Depois de notar estar a ser perseguido pelas autoridades ucranianas, Neumann entrou a pé na fronteira bielorrussa em agosto de 2021.

Eu não acredito ter cometido nenhum crime” afirmou o norte-americano à televisão estatal bielorrussa em novembro do ano passado, e citada pela BBC. “Uma das acusações é muito preocupante. É alegado que eu bati num polícia. Isso é infundado.”

Neumann considera estar a ser vítima de “perseguição política” nos EUA, exemplificando a perseguição com os interrogatórios realizados pelo FBI à sua família e a afixação de uma foto sua na lista dos mais procurados.

Durante um vídeo publicado na terça-feira pela agência de notícias estatal bielorrussa Belta, foi dado a Neumann um documento que confirmou o seu estatuto de refugiado.

“Agora estás totalmente sob a proteção da República da Bielorrússia“, afirmou Yuryy Brazinski, responsável pelo departamento de migração da polícia de Brest. O responsável da polícia explicou ainda que Neumann poderá, mais tarde, candidatar-se à nacionalidade bielorrussa.

O assalto ao Capitólio dos Estados Unidos da América, a 6 de janeiro de 2020, resultou na acusação de mais de 650 pessoas. Nesse dia, mais de 800 protestantes, alguns armados com machados, tacos de basebol e sticks de hóquei, invadiram aquele que é um dos maiores símbolos da democracia nos EUA.

Em consequência da invasão, cinco pessoas morreram e 140 agentes da polícia ficaram feridos em confrontos com os revoltosos.