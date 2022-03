Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de um despiste de um carro que caiu numa ravina na Serra de Santo António, concelho de Alcanena, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

“O veículo ligeiro despistou-se, caiu numa ravina e incendiou-se na Serra de Santo António. Há uma vítima mortal”, adiantou à Lusa fonte do CDOS.

O alerta para o acidente foi dado às 05h37.

Às 06h30 estavam no local 17 operacionais, entre bombeiros de Minde e Torres Novas e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de sete veículos, entre os quais uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospital Médio Tejo.