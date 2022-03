Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A BMW está a seguir com o lançamento do iX1, o seu próximo SUV compacto eléctrico, a mesma estratégia que adoptou com o topo de gama i7. Ainda antes de poderem ver o SUV a bateria mais pequeno da marca alemã, os fãs do construtor vão ter de assistir a um desfile de teasers em que o construtor vai revelando, um pouco de cada vez, como será o novo modelo.

O construtor germânico prepara-se para lançar em breve a próxima geração do X1 com motores de combustão e PHEV, sendo sobre essa mesma base que surgirá antes do final do ano o iX1. O teaser agora revelado mostra que a BMW se vai manter fiel à grelha de duplo rim de grandes dimensões, mas mais angulosa, bem como às tradicionais duas ópticas duplas, aqui mais esguias e estilizadas do que o normal.

Quem revelou a imagem do iX1 foi o próprio CEO da marca, Oliver Zipse, que não só prometeu o iX1 para o final de 2022, como assegurou que o SUV eléctrico irá usufruir do novo sistema de conectividade, similar ao XM e ao Série 7. Sempre de acordo com Zipse, o SUV eléctrico vai recorrer ao sistema operativo já presente no Série 2 e ao Curve Display.

Como motorização, o iX1 irá recorrer à mais recente geração da eDrive da BMW, com o construtor a estimar autonomias entre 410 km e 440 km, dependendo do equipamento, diâmetro das jantes e largura dos pneus. O novo iX1 será um dos 15 modelos 100% eléctricos que a marca alemã oferecerá na sua gama até ao final de 2022, todos eles com plataformas multi-energia e capazes de aceitar motores a combustão ou eléctricos. Veja aqui a apresentação de Oliver Zipse, onde o iX1 é referido a partir do minuto 6.15: