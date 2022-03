O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou esta quarta-feira um vídeo, falado em inglês, no qual assinala um mês de guerra e pede aos cidadãos de todo o mundo que saiam às ruas a partir de quinta-feira para manifestações de apoio à Ucrânia.

“A guerra da Rússia não é apenas uma guerra contra a Ucrânia. O seu significado é muito mais abrangente. A Rússia começou uma guerra contra a liberdade como a conhecemos. Isto é apenas o início, para a Rússia, no território ucraniano”, diz Zelensky no vídeo.

“A Rússia está a tentar derrotar a liberdade de todas as pessoas na Europa, de todas as pessoas do mundo. Está a tentar mostrar que apenas a força bruta e cruel importa. Está a tentar mostrar que as pessoas não importam, nem tudo aquilo que nos torna humanos”, continua o Presidente ucraniano.

Zelensky não tem dúvidas: “É esse o motivo pelo qual todos devemos parar a Rússia. O mundo tem de parar a guerra.”

“Agradeço a todos os que agiram em apoio da Ucrânia, em defesa da liberdade. Mas a guerra continua. Os atos de terror contra um povo pacífico continuam. Já lá vai um mês. É longo. Parte-me o coração, o coração de todos os ucranianos e o coração de todas as pessoas livres do planeta”, diz o líder ucraniano, que no último mês se transformou num herói global.

Zelensky lança, depois, um apelo ao Ocidente: “É por isso que vos peço que se ergam contra a guerra. A partir do dia 24 de março, exatamente um mês depois da invasão russa. A partir desse dia e depois. Mostrem a vossa posição. Saiam dos vossos escritórios, das vossas casas, das vossas escolas e universidades. Venham em nome da paz. Venham com símbolos ucranianos, para apoiar a Ucrânia, para apoiar a liberdade, para apoiar a vida.”

“Venham para as vossas praças, as vossas ruas, façam por ser vistos e ouvidos. Digam que as pessoas importam, a liberdade importa, a paz importa, a Ucrânia importa. A partir do dia 24 de março, nas baixas das vossas cidades, todos como um só, juntos, para acabar a guerra”, termina Zelensky.