A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira a contratação do fornecimento de refeições para jardins-de-infância e escolas da rede pública da cidade, no valor de 26 milhões de euros entre 2022 e 2025, rejeitando a proposta do PCP de gestão pública.

Apresentada pelo vereador da Educação, Diogo Moura (CDS-PP), a proposta autoriza a contratação, através de um procedimento por concurso público, do fornecimento de refeições nas modalidades de confeção no local e transportadas para os jardins-de-infância e escolas da rede pública da cidade de Lisboa, para os anos letivos de 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pelo valor máximo de 26,1 milhões de euros (26.128.319,83 euros).

Apesar de aprovada pelo executivo camarário, a proposta tem que ser ainda submetida à aprovação da Assembleia Municipal, que é quem tem a competência para a autorização da repartição de encargos e a assunção dos compromissos plurianuais.

Segundo a proposta, a despesa distribui-se, por ano civil, em 1,9 milhões de euros para este ano, em 8,9 milhões para 2023, em 8,9 milhões para 2024 e em 6,2 milhões para 2025, valores que incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal de 13%.

Em reunião privada de câmara, os vereadores do PCP apresentaram uma proposta alternativa para o município assumir, “através de meios próprios, a gestão pública das cantinas escolares dos jardins-de-infância e escolas da rede pública da cidade de Lisboa”, que foi rejeitada com os votos contra de PSD, CDS-PP e PS.

“A concessão das cantinas das escolas, dos vários níveis de ensino, a empresas privadas ocasionou, como é do conhecimento público, uma degradação da qualidade e da quantidade das refeições servidas nas escolas públicas“, afirmaram os comunistas, reforçando que a proposta aprovada prevê a concessão a privados das cantinas escolares para os próximos três anos letivos, por um valor que ascende os 26 milhões de euros.

Em alternativa ao estabelecimento de novos contratos com empresas, o PCP defendia a gestão pública do serviço de refeições nas cantinas escolares, assegurando “um quadro de pessoal estável, com trabalhadores municipais, em todas as cantinas escolares sob responsabilidade do município, através da confeção local de refeições com qualidade e alto valor nutricional”, considerando que deste modo se promove a saúde em meio escolar contribuindo para um crescimento saudável das crianças e dos jovens.

O executivo camarário aprovou ainda uma proposta para submeter à Assembleia Municipal a alteração da designação e das regras de funcionamento do Fundo de Emergência Social (FES) do município de Lisboa na vertente de apoio a agregados familiares, bem como a delegação de competências nas freguesias neste âmbito, no valor total de 2,3 milhões de euros durante este ano.

Por unanimidade, a Câmara de Lisboa aprovou também uma proposta do PCP para o fornecimento de energia elétrica aos navios atracados no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, assim como iniciar os procedimentos necessários à restrição de atracagem de navios de cruzeiro com base no combustível utilizado e quantidade de emissões poluentes produzidas.