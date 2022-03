A guerra na Ucrânia marca uma “mudança histórica” mundial, que deixará marcas muito além do território ucraniano, com implicações nos gastos em defesa, convergiram investigadores numa conferencia do Instituto de Defesa Nacional (IDN) esta quinta-feira.

A ordem mundial do pós-guerra e o esforço cooperativo da União Europeia para o investimento na defesa estiveram esta quinta-feira em debate na conferência “A guerra da Ucrânia e o conflito internacional”, promovido pelo IDN.

No painel “A guerra na Ucrânia e a segurança europeia”, Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA) e ex-secretária de Estado da Defesa Nacional, defendeu que a atual guerra na Ucrânia e “as marcas que deixará para um médio e longo prazo ultrapassam significativamente o espaço da Ucrânia”.

“Dizem respeito na verdade à relação entre a Federação Russa, os Estados Unidos da América e os estados europeus aliados da Aliança Atlântica e da União Europeia”, clarificou Ana Santos Pinto.

Também Patrícia Daehnhardt, investigadora do IPRI-NOVA e conselheira no IDN, sustentou que vivemos uma “mudança histórica, o início do período do pós-pós Guerra Fria”, que terá implicações ainda difíceis de identificar, mas que implicará uma “adaptação e reformulação das posições” da UE e da NATO.

Bruno Reis, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, clarificou que duas das consequências da guerra que já se tornaram “evidentes” é o “forte reforço do investimento em defesa” e o “reforço da coesão, quer na UE e na NATO, quer entre a UE e os EUA”.

Face à aprovação da nova “Bússola Estratégica” da União Europeia que prevê um aumento dos gastos com a defesa, Bruno Reis alertou que é importante perceber “o que se faz com os gastos em defesa”, defendendo um investimento “mais coordenado” entre os estados-membro e a definição de prioridades.

“Continuam a existir necessidades em matéria de saúde, em apoios sociais, de alterações climáticas e energéticas. Precisamos de fazer um zoom-out e tentar perceber, tendo em conta tantas necessidades, como é que podemos rentabilizar este investimento e torná-lo realista e não ceder à pressão do momento”, concordou Ana Santos Pinto.

A investigadora do IPRI-NOVA lembrou ainda que “nós vamos ter que viver com a Federação Russa” e que, por isso, “não nos podemos pôr num sítio onde não exista forma de conservação possível”, apelando à “prudência” e ao “bom senso”.

No mesmo sentido, também Bruno Reis defendeu que se procure um “compromisso que seja aceitável para a Ucrânia” e que, não comprometendo a sua independência e segurança, permita uma “saída airosa para o presidente Putin”.