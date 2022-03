Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Ao contrário do que se passou na última época, em que o FC Porto se debateu com vários casos de Covid-19 no plantel, o plantel de Sérgio Conceição teve apenas o primeiro jogador de fora com o novo coronavírus em dezembro. Na altura foi Pepê, três semanas depois Luis Díaz, mais tarde Eustáquio, curiosamente no mesmo dia em que se preparava para assinar pelos dragões.. Esta semana, e num lapso de dois dias, foram mais dois casos: Taremi e Pepe, que falharam os compromissos das respetivas seleções. E não ficou por aí.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, contraiu também com Covid-19. No entanto, e apesar do teste positivo, o dirigente de 84 anos que deveria esta quinta-feira ser anfitrião no Estádio do Dragão do encontro da Seleção Nacional frente à Turquia a contar para o playoff de apuramento para o Mundial revela apenas sintomas ligeiros. A informação começou por ser avançada pelo Correio da Manhã, sendo que o número 1 dos portistas já se encontrava antes em isolamento na sua casa.

O FC Porto não teceu comentários à informação nem está previsto que o faça em termos oficiais, tal como acontece quando algum jogador do plantel principal de futebol está infetado. O mesmo aconteceu quando, em abril do ano passado, os administradores Vítor Baía e Luís Gonçalves tiveram Covid-19.

O líder dos azuis e brancos foi visto pela última vez em público no Estádio do Bessa, na noite de domingo, tendo chegado com a comitiva dos dragões antes de subir à tribuna onde assistiu ao dérbi da Invicta que terminou com a vitória por 1-0 do FC Porto frente ao Boavista e um recorde do clube de jogos consecutivos sem derrotas no Campeonato igualado, numa campanha de 55 partidas como entre 2010 e 2012.