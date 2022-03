Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de na semana passada ter partilhado com os mais de 13 milhões de seguidores no Instagram que sofria de uma doença grave, o rapper italiano Fedez voltou a utilizar as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde. Esta quinta-feira, o marido de Chiara Ferragni revelou que foi operado a um tumor raro no pâncreas, uma cirurgia que durou seis horas e que resultou na remoção de parte do pâncreas.

“Na semana passada descobri que tenho um tumor neuroendócrino raro no pâncreas. Daqueles que, se não os conseguirem detetar a tempo, não é um bom coabitante para se ter dentro do corpo. Motivo pelo qual tive de passar por uma cirurgia que durou seis horas para retirar uma parte do pâncreas (incluindo o tumor)”, escreveu.

O rapper assegura que “dois dias após a cirurgia” está bem e mal pode esperar “para voltar para casa” e estar com os filhos, ainda que admita que tal vá “demorar algum tempo”.

Na mesma mensagem, que já conta com quase 3 milhões de “gostos” e inúmeras mensagens de apoio, o marido da conhecida influencer agradece “aos médicos, cirurgiões e enfermeiros” que estiveram ao seu lado “durante esses dias intensos”. “Um enorme obrigado também por todas as mensagens de apoio e positividade que me enviaram”, conclui.

Em setembro de 2021, o Observador escrevia que a vida da influencer Chiara Ferragni e do rapper Fedez parecia saída de um conto de fadas, numa altura que o casal-fenómeno era apresentado enquanto protagonista de “The Ferragnez – The Series”, uma série exclusiva da Amazon Prime Video que estreou mundialmente em dezembro último.

Anos antes, em 2018, o casamento de ambos fazia correr muita tinta na imprensa por ter contado com carrosséis, montanhas-russas e três vestidos Dior Haute Couture usados pela noiva.